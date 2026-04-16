Sami Khedira hat von der Neuer-Debatte die Nase voll: "Wir killen gerade Oli Baumann"

Neuer trat nach der EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurück. Marc-Andre ter Stegen (33, vom FC Barcelona nach Girona ausgeliehen) sollte ihn beerben, hatte aber immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen und droht auch die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zu verpassen. Nagelsmann legte sich auf Hoffenheim-Keeper Baumann als dessen Vertreter fest. Bei seinen bisherigen Einsätzen hielt er stets tadellos.

Trotzdem gibt es immer wieder Forderungen, Nagelsmann solle probieren, Neuer zurückzuholen. Der mehrfache Welttorhüter war zwar zuletzt auch nicht fehlerlos, wie zum Beispiel im CL-Rückspiel gegen Real am Mittwochabend, zeigte aber auch Weltklasseleistungen wie im Hinspiel gegen die Blancos.

Neuer selbst hat stets betont, dass er seinen Entschluss, aus der Nationalelf zurückzutreten, bewusst getroffen habe und kein Comeback anstrebe.

Baumann sagte zur schwelenden Debatte, die von Ex-Profis und Medien am Köcheln gehalten wird, am Wochenende bei Sky: "Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten. Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Dabei belasse ich es."

Anders als Khedira sieht es übrigens Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack (49). Er erklärte am Dienstag: "Es muss auch erlaubt sein, über die besten Spieler zu diskutieren. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Die Diskussion muss auch Baumann aushalten. Wenn er als Nummer eins zur WM geht, dann stehen auch alle hinter ihm. Das trauen ihm auch alle zu."