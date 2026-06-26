"Rice is cooked!" Thomas Tuchel in großer Sorge um seinen Lieblingsspieler bei der WM

Die Ex-Profis und heutigen Experten Gary Neville oder Jamie Carragher vertreten zwar die Ansicht, dass man einen wie Rice, der bei den vergangenen drei großen Turnieren jedes Spiel der Engländer bestritt, nicht rausnehme. Doch Tuchel scheut sich nicht vor einer Rotation. Wenn es mit dem WM-Titel klappen soll, das weiß der Trainer, ist er auf den unermüdlichen Strategen angewiesen.

Rice wird als Sympathieträger geschätzt, er sei inzwischen vor allem aber auch "einer der allerbesten Mittelfeldspieler der Welt", sagte Tuchel, der seinen Wunschspieler 2023 zu gerne als "holding six" zum FC Bayern gelotst hätte. Er sei "stolz, sein Trainer zu sein". Rice, als 14-Jähriger einst von Chelsea aussortiert, dann bei West Ham gereift, war damals aber für über 100 Millionen Euro zu Arsenal gewechselt. Er erlöste die Gunners dieses Jahr mit dem Titelgewinn.

Die Probleme des Profis, der bei seinen Klubkollegen in London liebevoll "The Horse", das Pferd, genannt wird, blieben in der Öffentlichkeit unbemerkt. Bis zur WM. Sollte Rice doch bis zum Finale in jeder Partie der Three Lions auf dem Feld stehen, würde er sogar die 70-Spiele-Marke knacken. Nur in welchem Zustand?