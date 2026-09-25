Raumdeuter, Strafraum-Phantom, Gentleman: Gary Lineker erhob die Unscheinbarkeit zur reinen Kunst

Manchmal besteht die Kunst eines Weltklasse-Spielers darin, sie zu verbergen. Er lässt das Unnatürliche natürlich wirken und das für andere sehr Komplizierte einfach aussehen. Gary Lineker gehörte zu dieser Kategorie von Champions: keine überflüssigen Gesten, keine Tricks um der Tricks willen, keine Übertreibungen. Um zu glänzen, brauchte er nur wenige Meter, oft nur wenige Wimpernschläge, häufig nur eine einzige Ballberührung.
Sein Talent zeigte sich vor allem in dem, was geschah, bevor der Ball ihn erreichte. Lineker beobachtete, spürte, bewegte sich. Während andere auf das Spielgeschehen reagierten, schien er schon zu wissen, wie es weitergehen würde. Er besaß das Geheimnis großer Strafraumstürmer: eine Art innere Uhr, die allen anderen um einige Sekunden voraus war. Eine Eigenschaft, die sich nicht leicht messen lässt und noch viel schwieriger zu vermitteln ist.
Lineker erhob die Unscheinbarkeit zur Kunstform. Er verfügte weder über die Wucht klassischer Mittelstürmer noch über hervorstechende technische Fertigkeiten. Er spielte nicht im Alleingang eine ganze Abwehr aus und jagte selten dem unmöglichen Tor hinterher. Er tat etwas, das viel einfacher aussah: Er stand dort, wo der Ball ankommen würde. Vor dem Verteidiger. Vor dem Torwart. Manchmal sogar, bevor ein Mitspieler sich entschieden hatte, ihn anzuspielen.
Seine Fairness und seine Art, die Rolle des Mittelstürmers zu interpretieren, brachten ihm den Spitznamen "Gentleman vor dem Tor" ein. Statt sich mit Verteidigern zu duellieren, versuchte er immer, als Erster am Ball zu sein.
Dann fielen die Tore: zu Hause, in Spanien und sogar im letzten, exotischen Kapitel seiner Karriere in Japan. Im Trikot der englischen Nationalmannschaft traf er vor allem, wenn die Bühne größer wurde und die Beine der anderen Spieler müde wurden. Sechs Tore bei der WM 1986 in Mexiko, vier bei der WM 1990 in Italien: insgesamt zehn bei Weltmeisterschaften – ein Meilenstein, den vor ihm noch kein Engländer erreicht hatte.