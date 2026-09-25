Raumdeuter, Strafraum-Phantom, Gentleman: Gary Lineker erhob die Unscheinbarkeit zur reinen Kunst

Bevor die Welt dieses stets gut gelaunte Gesicht und die meist bescheidenen Jubelszenen kennenlernte, war Gary Winston Lineker der Sohn eines Gemüsehändlers aus Leicester. Er kam am 30. November 1960 zur Welt, half seinem Vater Barry auf dem Stadtmarkt und widmete sich mit gleicher Leidenschaft zwei typisch englischen Sportarten: Fußball und Cricket.

Lange war unklar, welcher Sport seine Zukunft bestimmen würde. "Ich hatte eine glückliche und unbeschwerte Kindheit", sagte er später dem Observer. "Im Alter von 11 bis 16 Jahren", fügte er in einem Gespräch mit dem Independent an, "dachte ich, ich hätte im Cricket bessere Chancen als im Fußball".

Vater Lineker stand morgens um vier Uhr auf, um zum Großmarkt zu fahren. Dort kaufte er Obst, das er tagsüber auf dem Leicester Market verkaufte, und abends kehrte er nach Hause zurück, um die Buchhaltung zu erledigen. Ein weiteres prägnantes Bild aus Linekers Kindheit zeigt ihn, wie er zu Hause im Garten Fußball spielt. "Mein Leben wurde schon immer vom Sport bestimmt".

In der Schule zweifelten einige daran, dass Gary seine Ziele erreichen würde. Sein Körperbau wirkte nicht wie der eines künftigen Stars, und als er sich für Fußball entschied, rieten ihm seine Lehrer zu einem sichereren Beruf.

Der Leicester City FC erkannte 1976 sein Talent und holte den damals 15-Jährigen in die Jugendabteilung. Lineker war dünn, leicht und noch weit entfernt von dem Stürmer, der später Abwehrreihen weltweit in Angst und Schrecken versetzen sollte. Doch er besaß bereits etwas, das kein Fitnessstudio geben kann: ein Gespür für Raum und Zeit.

In dem Zeugnis, das er 1977 erhielt, schrieben einige Lehrer, dass "der Junge sich zu sehr auf den Fußball konzentriert" und deshalb "nie seinen Lebensunterhalt verdienen wird". Es war eine jener Fehleinschätzungen, von denen die Sportgeschichte voll ist – ein Urteil, das damals vernünftig erschien und sich letztendlich als grandios falsch herausstellte.

Jock Wallace erkannte sein Talent besser als jeder andere und schenkte ihm einige Jahre später das Debüt in der ersten Mannschaft. "Niemand ahnte, was in diesem Jungen steckte", erzählte der schottische Trainer 1986 der Zeitung El País. "Er fiel nicht auf, man konnte ihn so oft anschauen, wie man wollte, und er stach überhaupt nicht hervor. Aber ich wusste, dass er etwas hatte: In ihm steckte ein Torjäger."

Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er am Neujahrstag 1979 gegen Oldham Athletic. Die Anfangsphase bot nichts Aufregendes. Lineker musste abwarten, reifen, stärker werden und sich seinen Platz verdienen. Sobald er das geschafft hatte, begann er, mit der Regelmäßigkeit zu treffen, die zu seinem Markenzeichen werden sollte. Er verhalf Leicester zur Rückkehr in die höchste Spielklasse, und Saison für Saison wurde der Junge vom Stadtmarkt zum Idol der Filbert Street.

In der Saison 1983/84 erzielte er 22 Ligatore. Im folgenden Jahr steigerte er sich auf 24 Treffer und führte gemeinsam mit Kerry Dixon die Torschützenliste der First Division an. Leicester spürte, dass er dem Verein entwachsen war. Sein Talent brauchte eine größere Bühne.

Als er die "Foxes" im Sommer 1985 verließ, hatte er in sieben Jahren 103 Tore in 216 Spielen erzielt, davon vier Jahre in der Second Division und drei in der First Division. Everton gewann das Rennen um seine Verpflichtung. Die "Toffees" waren amtierender englischer Meister und zahlten rund 800.000 Pfund (knapp 1 Million Euro), damit er das Erbe des Torjägers Andy Gray fortschrieb. Lineker reagierte, wie er es gelernt hatte: Er schoss Tore.