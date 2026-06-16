Querflöte: Frankreichs Kylian Mbappe löst Versprechen ein und zeigt bei WM neuen Jubel

Nach seinem ersten Tor überrascht der Frankreich-Star mit einem neuen Jubel - den er zuvor in einem Interview angekündigt hatte.
Frankreichs Kylian Mbappe hat nach seinem Führungstor beim 3:1-Sieg gegen Senegal einen neuen Jubel gezeigt - und damit ein Versprechen eingelöst. Der Superstar hatte für sein Team in der zweiten Halbzeit das 1:0 erzielt und dann mit seinen Händen angedeutet, eine Querflöte zu spielen. Damit bezog er sich auf ein Interview, das er dem englischen Moderater James Corden bei FOX Sports gegeben hatte.
Normalerweise verschränkt Mbappe beim Jubeln die Arme und steckt sich grinsend die Hände unter die Achseln. Am Dienstag machte er jedoch eine Ausnahme.
Corden hatte Mbappe darauf angesprochen, dass der Franzose in seiner Kindheit Querflöte gespielt habe. "Meine Eltern wollten, dass ich viele verschiedene Sachen mache und ausprobiere", erklärte Mbappe, der nach eigener Aussage "ein oder zwei Jahre lang" das Instrument gespielt habe, bis er sieben Jahre alt war.
Als Corden dann eine Querflöte hervorholte und Mbappe in die Hand drückte, musste der Star von Real Madrid laut lachen. "Das ist Jahre her", sagte er - und schaffte es dennoch, einen Ton auf der Flöte zu spielen.
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Kylian Mbappe löst Olivier Giroud als Frankreichs Rekordtorschütze ab
"Das könnte doch ein neuer Jubel sein", meinte Corden, woraufhin Mbappe versprach: "Wenn ich im ersten Spiel gegen Senegal treffe", und ergänzte abschließend: "Ich mach das für dich."
Frankreichs Superstar hielt Wort und zeigte den Querflöten-Jubel. Sein zweites Tor zum 3:1 in der Schlussphase feierte er dann sehr emotional - und ohne einen bestimmten Jubel zu zeigen. Das könnte damit zusammenhängen, dass der Treffer für den 27-Jährigen ein ganz besonderer ist: Er löste Olivier Giroud als Rekordtorschütze seines Landes ab. Zum WM-Rekord von Deutschlands Miroslav Klose fehlen ihm zudem nur noch zwei weitere Tore, die er in den folgenden Duellen erzielen kann.
Frankreichs WM-Gruppenspiele:
16.06., 21 Uhr: Frankreich - Senegal - 3:1
22.06., 23 Uhr: Frankreich - Irak
26.06., 21 Uhr: Norwegen - Frankreich
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.