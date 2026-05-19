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Portugal squadGetty/GOAL

Portugal bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Portugal

Alles, was Ihr über den Kader Portugals für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst.

Portugal zählt bei der Weltmeisterschaft 2026 zu den Teams, auf die man besonders achten sollte, und hat alle Chancen, den Titel zu holen. Angeführt von Cristiano Ronaldo gewannen sie 2025 ihren zweiten Nations-League-Titel und zählen derzeit zu den stärksten Mannschaften Europas.

Den Weltmeistertitel hat Portugal noch nicht geholt, und es dürfte die letzte Chance für Superstar Ronaldo sein, diesen Traum zu erfüllen.

Neben dem erfahrenen Stürmer verfügt Portugal über einen ausgewogenen Kader mit Stars in allen Bereichen, darunter viele Spieler aus der Premier League. Dazu zählt Bruno Fernandes, der eine starke Saison 2025/26 spielte und Manchester United zurück in die Champions League führte.

Wie sieht also der Kader Portugals vor der Weltmeisterschaft aus? GOAL zeigt die ausgewählten Spieler.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Portugal bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Portugal ist im Tor gut aufgestellt, Diogo Costa von Porto gilt als Favorit auf den Stammplatz. Costa war maßgeblich am Erfolg Portugals in der Nations League 2025 beteiligt und zeigte im gesamten Turnier mehrere entscheidende Paraden. Seine Ruhe, seine starken Paraden und sein Selbstvertrauen im Spiel mit dem Ball machen ihn zu einer verlässlichen Stütze zwischen den Pfosten.

    José Sa bleibt eine starke Option als Ersatztorhüter. Der Keeper von Wolverhampton Wanderers ist in dieser Saison aus der Premier League abgestiegen, hat aber viel Erfahrung und kann Roberto Martinez' Team auf der internationalen Bühne helfen, wenn er zum Einsatz kommt.

    Ricardo Velho und Rui Silva komplettieren das Quartett, doch einer von ihnen wird vor der endgültigen Kaderbenennung ausscheiden.

    SpielerVerein 
    Diogo CostaPorto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
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  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Portugal bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    In der Verteidigung verfügt Portugal über eine solide und ausgewogene Aufstellung. Das Innenverteidiger-Duo Ruben Dias und Goncalo Inacio zeigt unter Robert Martinez konstant gute Leistungen, während man auf den Außenbahnen mit Nuno Mendes von PSG über den wohl besten Linksverteidiger der Welt verfügt.

    Auf der rechten Seite kämpfen Diogo Dalot, Nelson Semedo und João Cancelo um einen Stammplatz, da alle drei in der Saison 2025/26 regelmäßig gute Leistungen zeigten. Manchester Citys Matheus Nunes ist eine weitere Option für diese Position, nachdem er dort seit seiner Umfunktionierung durch Pep Guardiola während der Premier-League-Saison 2025/26 starke Leistungen gezeigt hat.

    SpielerVerein
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    João CanceloBarcelona
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Portugal bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Im Mittelfeld zeigten Joao Neves und Vitinha bei PSG in der Ligue 1 ihre beste Form und trugen – ähnlich wie Nuno Mendes – maßgeblich zum Erfolg des Vereins in der Champions League der letzten zwei Jahre bei.

    In der Premier League lieferten Bernardo Silva und Bruno Fernandes für ihre Klubs aus Manchester starke Leistungen und drängen auf einen Platz in der WM-Startelf.

    Joao Palhinha und Matheus Fernandes verpassen den Sprung in den Kader, weil Tottenham und West Ham eine enttäuschende Saison hinter sich haben und gegen den Abstieg aus der Premier League kämpften.

    SpielerVerein
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMallorca
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Portugal bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Im Angriff wird Portugal durch die Anwesenheit von Ronaldo hochmotiviert sein, denn auf den portugiesischen Superstar wird man auch im Alter von 41 Jahren noch zählen.

    Obwohl er nicht mehr in seinen besten Jahren ist, übertraf Ronaldo alle anderen und wurde Torschützenkönig der Nations League, womit er Portugal zum Titel verhalf. Nachdem er bereits 2016 die Europameisterschaft gewonnen hat, bleibt die Weltmeisterschaft der einzige große Titel, der dem legendären Spieler mit der Rückennummer 7 noch fehlt, und er wird entschlossen sein, diesen großen Preis zu erringen, insbesondere nach einer weiteren torreichen Saison in Saudi-Arabien.

    Die Serie-A-Stürmer Rafael Leão und Francisco Conceição stehen ebenfalls im Kader, während Francisco Trincão bei Sporting CP in der Primeira Liga starke Leistungen zeigte und eine weitere Option auf den Außenbahnen ist.

    SpielerVerein
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Mailand
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    João FélixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portugal bei der WM 2026, Kader: Portugals Starspieler

    Cristiano Ronaldo wird auch bei diesem Turnier Portugals wichtigster Spieler sein und die Erwartungen des ganzen Landes tragen. Rafael Leão vom AC Mailand dürfte in der Startelf stehen, obwohl er mit seinem Verein eine schwierige Saison hinter sich hat.

    Im Mittelfeld stehen Bruno Fernandes und Vitinha im Fokus. Sie sollen das Tempo bestimmen und Chancen aus dem Mittelfeld kreieren.

    In der Abwehr übernimmt Nuno Mendes eine entscheidende Rolle für Portugal. Unter Luis Enrique bei PSG zeigt er starke Leistungen und will diese bei der Weltmeisterschaft fortsetzen.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Portugals für die Weltmeisterschaft 2026

    Wie bereits erwähnt, wird Diogo Costa voraussichtlich bei der Weltmeisterschaft als Stammtorhüter für Portugal auflaufen. Der Torhüter von Porto gehört seit Langem zur Stammelf und wird diese Rolle wohl auch bei der Weltmeisterschaft beibehalten, wobei José Sá als sein Ersatztorhüter fungieren wird.

    In der Abwehr bildet die Viererkette aus Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio und Matheus Nunes eine ausgewogene Formation. Diese Kombination bietet Portugal sowohl defensive Stabilität als auch offensive Freiheit über die Flügel.

    Im Mittelfeld sollen Vitinha und João Neves ihre Vereinspartnerschaft auch auf internationaler Bühne fortsetzen, während Bruno Fernandes weiter vorne agiert.

    Im Sturm sollen Rafael Leão und Francisco Conceição über die Flügel kommen, während Ronaldo vorne im Zentrum spielt.

    Voraussichtliche Startelf Portugals (4-3-3): Costa; Nunes, Dias, Inacio, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Leao, Fernandes, Conceicao; Ronaldo.

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