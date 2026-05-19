Portugal bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Portugal zählt bei der Weltmeisterschaft 2026 zu den Teams, auf die man besonders achten sollte, und hat alle Chancen, den Titel zu holen. Angeführt von Cristiano Ronaldo gewannen sie 2025 ihren zweiten Nations-League-Titel und zählen derzeit zu den stärksten Mannschaften Europas.

Den Weltmeistertitel hat Portugal noch nicht geholt, und es dürfte die letzte Chance für Superstar Ronaldo sein, diesen Traum zu erfüllen.

Neben dem erfahrenen Stürmer verfügt Portugal über einen ausgewogenen Kader mit Stars in allen Bereichen, darunter viele Spieler aus der Premier League. Dazu zählt Bruno Fernandes, der eine starke Saison 2025/26 spielte und Manchester United zurück in die Champions League führte.

Wie sieht also der Kader Portugals vor der Weltmeisterschaft aus? GOAL zeigt die ausgewählten Spieler.