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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

Offiziell! Historische Änderung beim Ballon d'Or bekanntgegeben

Es ist offiziell! Der Ballon d'Or wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Paris vergeben, sondern aus einem ganz bestimmten Grund in London.

Die Verleihung des prestigeträchtigen Ballon d'Or findet anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Trophäe in diesem Jahr erstmals in London statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

  • Ballon d'Or 2026 wird am 26. Oktober vergeben

    Die Auszeichnung wird am 26. Oktober vergeben, der genaue Veranstaltungsort in London ist noch nicht bekannt. Eigentlich findet die Verleihung traditionell in Paris statt.

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  • Ballon d'Or sucht Nachfolger für Dembélé und Bonmatí

    Die Austragung in der englischen Hauptstadt sei "Teil der Entwicklungsstrategie des Ballon d'Or und stärkt seinen Status als internationale Prestigemarke", erklärte die Groupe L'Équipe, Eigentümerin des Magazins France Football, das seit 1956 die renommierteste individuelle Auszeichnung im Fußball vergibt.

    Bei der Zeremonie werden die Nachfolger des Franzosen Ousmane Dembélé und der Spanierin Aitana Bonmatí gekürt.