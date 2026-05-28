Die Verleihung des prestigeträchtigen Ballon d'Or findet anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Trophäe in diesem Jahr erstmals in London statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.
AFP
Offiziell! Historische Änderung beim Ballon d'Or bekanntgegeben
Ballon d'Or 2026 wird am 26. Oktober vergeben
Die Auszeichnung wird am 26. Oktober vergeben, der genaue Veranstaltungsort in London ist noch nicht bekannt. Eigentlich findet die Verleihung traditionell in Paris statt.
Ballon d'Or sucht Nachfolger für Dembélé und Bonmatí
Die Austragung in der englischen Hauptstadt sei "Teil der Entwicklungsstrategie des Ballon d'Or und stärkt seinen Status als internationale Prestigemarke", erklärte die Groupe L'Équipe, Eigentümerin des Magazins France Football, das seit 1956 die renommierteste individuelle Auszeichnung im Fußball vergibt.
Bei der Zeremonie werden die Nachfolger des Franzosen Ousmane Dembélé und der Spanierin Aitana Bonmatí gekürt.