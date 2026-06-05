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Norwegen bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Norwegen
Weltmeisterschaft

Alles, was Ihr über den Kader von Norwegen für die FIFA WM 2026 wissen müsst.

Wenn Norwegen 2026 bei der Weltmeisterschaft aufläuft, liegt die letzte Teilnahme des Landes bei einer Männer-WM knapp über 20 Jahre zurück.

Der letzte Auftritt der Skandinavier bei einer WM war 1998, als sie im Achtelfinale gegen Italien ausschieden. Mit Erling Haaland an der Spitze und weiteren starken Spielern im Kader gewannen die Norweger alle acht Qualifikationsspiele und buchten souverän das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Trainer Stale Solbakken holte das Beste aus dem Kader heraus. Das Team reist als Geheimtipp nach Nordamerika, mit dem Ziel, die K.o.-Runde zu erreichen.

Zunächst müssen sie sich in der starken Gruppe I behaupten, in der Frankreich, Senegal und der Irak warten. Dank vieler Offensivtalente, einem arbeitsreichen Mittelfeld und selbstbewussten Spielern – vor allem den Akteuren von Bodo/Glimt, die gerade eine starke Champions-League-Saison absolvierten – braucht sich Norwegen vor keinem Gegner zu fürchten.

Wie genau sieht der Kader von Norwegen für die WM 2026 aus? GOAL zeigt ihn auf.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Norwegen bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Norwegen setzt im Sommer auf Routinier Orjan Nyland im Tor. Der 35-Jährige spielte früher in England für Aston Villa, Norwich, Bournemouth und Reading und ist seit Kurzem Stammtorhüter beim FC Sevilla. Er ist Solbakkens erfahrenster Torhüter, während Egil Selvik von Watford und Sander Tangvik vom HSV als seine Stellvertreter fungieren werden.

    SpielerVerein
    Orjan NylandSevilla
    Egil SelvikWatford
    Sander Tangvik Hamburg
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    Norwegen bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Norwegens Abwehr ist eingespielt. Kristoffer Ajer von Brentford bildet voraussichtlich mit Torbjørn Heggem die Innenverteidigung, während Julian Ryerson von Borussia Dortmund und David Moller Wolfe von Wolverhampton Wanderers die Außenverteidigerpositionen übernehmen.

    Fällt einer dieser vier Spieler aus, stehen Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen und Heggem als Optionen bereit; alle drei haben viel Erfahrung in der italienischen Serie A. Fredrik Andre Bjorkan und Odin Bjortuft von Bodo/Glimt könnten im Sommer ebenfalls in den endgültigen Kader rücken.

    SpielerVerein
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGenua
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Møller WolfeWolverhampton
    Fredrik Andre BjorkanBodo/Glimt
    Torbjörn HeggemBologna
    Sondre LangasDerby
    Henrik FalchenerViking
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    Norwegen bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Auch im norwegischen Mittelfeld zeigt sich viel Einsatz. Sander Berge hat sein einstiges Wunderkind-Potenzial zwar nicht voll ausgeschöpft, bleibt vor der Viererkette dennoch eine solide Option. Spieler wie Patrick Berg und Kristian Thorstvedt sorgen dafür, dass das Landslag nur schwer zu knacken ist. 

    Martin Ødegaard gilt als Schlüsselspieler für norwegische Kreativität. Der Arsenal-Kapitän führte auch die Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld, kam in der Vereinssaison jedoch kaum zum Zug, da Verletzungen ihn bremsten und er in den Einsätzen unter Mikel Arteta wenig Eindruck hinterließ. Trotzdem bleibt er Leitfigur für Norwegen und bedient eine Reihe gefährlicher Stürmer.

    Außerdem stehen Morten Thorsby von Cremonese und Thelo Aasgaard von den Rangers im Kader. 

    SpielerVerein
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin ØdegaardArsenal
    Thelo AasgaardRangers
    Fredrik Aursnes Benfica
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    Norwegen bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Jetzt wird es erst richtig spannend. Norwegens größter Trumpf ist Stürmer Erling Haaland von Manchester City, der bei seinem ersten großen internationalen Turnier Eindruck hinterlassen will. Seine Leistung könnte den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem enttäuschenden Turnier für Norwegen ausmachen. Sollte er doch einmal ins Straucheln geraten, hat Trainer Solbakken bewährte Alternativen. 

    Alexander Sorloth erzielte in den vergangenen Jahren in Spanien viele Tore. Zunächst spielte er für Real Sociedad, dann folgte eine starke Saison bei Villarreal, die ihm den Wechsel zu Atlético Madrid ermöglichte, wo er weiterhin erfolgreich ist. Er wird wahrscheinlich an der Seite von Haaland stürmen, doch auch Jorgen Strand Larsen steht bereit; er bringt ähnliche körperliche Voraussetzungen mit.

    Auf den Außenbahnen erhält der Nachwuchsspieler von RB Leipzig, Antonio Nusa, seine Chance. Oscar Bobb zieht mit seinen Dribblings von der Flanke nach innen und kreiert Tormöglichkeiten – für sich oder seine Mitspieler.

    SpielerVerein
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SorlothAtlético Madrid
    Jørgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
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    Norwegen bei der WM 2026, Kader: Norwegens Starspieler

    Norwegen ist im Angriff stark besetzt und hat mehrere Weltklasse-Spieler, die ihr Können zeigen wollen. Das Zusammenspiel zwischen Martin Ødegaard und Erling Haaland könnte entscheidend sein, doch auch Alexander Sørloth kann die Tore erzielen, die Norwegen braucht, um weit im Turnier zu kommen.

    Kristoffer Ajer hat sich in der Premier League als Verteidiger festgespielt; seine organisatorischen Fähigkeiten könnten in der Abwehr entscheidend sein. Julian Ryerson könnte nach seiner Erfolgssaison bei Borussia Dortmund, in der er zweistellige Vorlagenzahlen erreichte, sein Durchbruchturnier erleben.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    WM 2026: Voraussichtliche Startelf von Norwegen

    Solbakken wechselte in den letzten Länderspielpausen zwischen den Systemen 4-4-2 und 4-3-3. Er tendiert nun zum 4-3-3, weil diese Variante mehr Stabilität im Zentrum verspricht. Dadurch könnte Sorloth auf dem Flügel beginnen. Diese Position kennt der Atlético-Star aus seinem Klub unter Diego Simeone.

    Odegaard will bis zur Weltmeisterschaft wieder voll fit sein, um sich einen Platz im Mittelfeld zu sichern, wahrscheinlich neben Berge und Thorstvedt. Ajer, Ryerson und Moller Wolfe gelten in der Abwehr vor Torhüter Nyland als sicher.

    Voraussichtliche Startelf Norwegens (4-3-3): Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Odegaard, Berge, Thorstvedt - Sorloth, Haaland, Nusa.

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