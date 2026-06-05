Norwegen bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Wenn Norwegen 2026 bei der Weltmeisterschaft aufläuft, liegt die letzte Teilnahme des Landes bei einer Männer-WM knapp über 20 Jahre zurück.

Der letzte Auftritt der Skandinavier bei einer WM war 1998, als sie im Achtelfinale gegen Italien ausschieden. Mit Erling Haaland an der Spitze und weiteren starken Spielern im Kader gewannen die Norweger alle acht Qualifikationsspiele und buchten souverän das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Trainer Stale Solbakken holte das Beste aus dem Kader heraus. Das Team reist als Geheimtipp nach Nordamerika, mit dem Ziel, die K.o.-Runde zu erreichen.

Zunächst müssen sie sich in der starken Gruppe I behaupten, in der Frankreich, Senegal und der Irak warten. Dank vieler Offensivtalente, einem arbeitsreichen Mittelfeld und selbstbewussten Spielern – vor allem den Akteuren von Bodo/Glimt, die gerade eine starke Champions-League-Saison absolvierten – braucht sich Norwegen vor keinem Gegner zu fürchten.

Wie genau sieht der Kader von Norwegen für die WM 2026 aus? GOAL zeigt ihn auf.