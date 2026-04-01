Nike United: Von Athletinnen geschaffen, dafür gemacht, gesehen zu werden (Anzeige)

Der Mercurial ist für Spielerinnen gemacht, die in der Offensive aufblühen. Explosiv, direkt und stets gefährlich. Für zielgerichtete Geschwindigkeit entwickelt, unterstützt er schnelle Entscheidungen, rasche Bewegungen und unmittelbare Wirkung. Er verkörpert die furchtlose Seite des Spiels. Die Zoom-Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für eine reaktionsschnelle Energierückgabe, während die speziell entwickelte Traktionsplatte unter dem Fuß für Spielerinnen konzipiert ist, die Linien durchbrechen und Risiken eingehen wollen.

Es ist kein Zufall, dass Lauren James und Salma Paralluelo maßgeblich an seiner Entwicklung beteiligt waren. James gilt als eine der gefürchtetsten Angreiferinnen im Spiel Eins gegen Eins der WSL; ihr Tempo und ihr direkter Spielstil standen im Mittelpunkt der anhaltenden Dominanz von Chelsea in den letzten Jahren.

Paralluelo, ehemalige Sprinterin und heute Fußballerin, durchlief die Reihen des FC Barcelona im Eiltempo, bevor sie bei der Weltmeisterschaft 2023 zu einer der einflussreichsten Spielerinnen Spaniens wurde. Ihr Tor im Halbfinale gegen Schweden war ein perfektes Beispiel für ihre Fähigkeiten am Ball. Beide Spielerinnen glänzen in genau den Momenten, für die der Mercurial geschaffen wurde – furchtlos im Angriff.