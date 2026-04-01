Für die Sommerkollektion 2026 arbeitete Nike mit sechs der größten Stars des Frauenfußballs zusammen, um drei ikonische Schuhmodelle neu zu gestalten und gemeinsam zu entwickeln – jedes Modell soll ein eigener Ausdruck von Selbstvertrauen auf dem Spielfeld sein. Vier dieser Spielerinnen repräsentieren das Beste des europäischen Vereinsfußballs, während zwei die Szene in Nordamerika anführen. Gemeinsam haben sie dabei geholfen, eine Kollektion zu erschaffen, die Einheit, Vielfalt und den wachsenden Einfluss des Frauenfußballs weltweit feiert.
Nike United: Von Athletinnen geschaffen, dafür gemacht, gesehen zu werden (Anzeige)
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Der Mercurial: Lauren James und Salma Paralluelo
Der Mercurial ist für Spielerinnen gemacht, die in der Offensive aufblühen. Explosiv, direkt und stets gefährlich. Für zielgerichtete Geschwindigkeit entwickelt, unterstützt er schnelle Entscheidungen, rasche Bewegungen und unmittelbare Wirkung. Er verkörpert die furchtlose Seite des Spiels. Die Zoom-Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für eine reaktionsschnelle Energierückgabe, während die speziell entwickelte Traktionsplatte unter dem Fuß für Spielerinnen konzipiert ist, die Linien durchbrechen und Risiken eingehen wollen.
Es ist kein Zufall, dass Lauren James und Salma Paralluelo maßgeblich an seiner Entwicklung beteiligt waren. James gilt als eine der gefürchtetsten Angreiferinnen im Spiel Eins gegen Eins der WSL; ihr Tempo und ihr direkter Spielstil standen im Mittelpunkt der anhaltenden Dominanz von Chelsea in den letzten Jahren.
Paralluelo, ehemalige Sprinterin und heute Fußballerin, durchlief die Reihen des FC Barcelona im Eiltempo, bevor sie bei der Weltmeisterschaft 2023 zu einer der einflussreichsten Spielerinnen Spaniens wurde. Ihr Tor im Halbfinale gegen Schweden war ein perfektes Beispiel für ihre Fähigkeiten am Ball. Beide Spielerinnen glänzen in genau den Momenten, für die der Mercurial geschaffen wurde – furchtlos im Angriff.
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Der Tiempo: Naomi Girma und Patri Guijarro
Während der Mercurial für Geschwindigkeit steht, repräsentiert der Tiempo Technik und Spielintelligenz. Entwickelt für Athletinnen, die Wert auf Kontrolle, Ballgefühl und Übersicht legen, hilft er jenen, die das Spiel lesen, unter Druck ruhig zu bleiben und ihre Mitspielerinnen besser zu machen. Der Tiempo verleiht Selbstvertrauen – für Spielerinnen, die im Moment nicht zu hastig werden, sondern ihn beherrschen. Das TECHLEATHER-Obermaterial sorgt für optimale Ballkontrolle, sodass jeder Pass, jede Ballannahme und jede Entscheidung von der Spielerin bestimmt wird.
Naomi Girma und Patri Guijarro verkörpern dieses Profil perfekt. Girma ist bekannt für ihre Ruhe und technische Stärke und hat sich sowohl bei Chelsea als auch in der US-Nationalmannschaft als eine der besten Verteidigerinnen der Welt etabliert. Guijarro, die aus der Jugendakademie des FC Barcelona hervorgegangen ist und sich zu einer der komplettesten Mittelfeldspielerinnen im Weltfußball entwickelt hat, lenkt das Spiel mit einer Autorität, die sie von anderen abhebt. Beide waren entscheidend daran beteiligt, die Eigenschaften des TECHLEATHER im Tiempo zu definieren und einen Schuh zu schaffen, der sich wie eine Verlängerung des Körpers anfühlt.
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Der Phantom: Deyna Castellanos und Sophia Wilson
Der dritte Schuh im Pack – der Phantom – wurde für Spielmacherinnen und Angreiferinnen entwickelt, die das Spiel kontrollieren, anstatt ihm hinterherzulaufen. Für Spielerinnen, die auf präzise Pässe, enge Ballführung und sicheres Abschließen setzen. Die Gripknit-Technologie des Phantom bietet eine kontrollierte Oberfläche für exakten Ballkontakt, während die Sohle schnelle Richtungswechsel und rasche Entscheidungen unterstützt.
Ein Schuh, der perfekt zu Deyna Castellanos und Sophia Wilson passt. Castellanos zählt seit Jahren zu den technisch begabtesten Spielerinnen der NWSL. Als kreative Kraft für Verein und Nationalmannschaft ist sie bekannt für ihre Übersicht und ihre Fähigkeit, Abwehrreihen mit einem einzigen Pass zu überwinden – was ihr den Ruf einer der besten Spielmacherinnen Nordamerikas eingebracht hat. Wilson hingegen hat sich zu einer der aufregendsten Angreiferinnen der Liga entwickelt, indem sie schnelle Bewegungen mit einem eiskalten Torinstinkt kombiniert und damit Fans weit über die USA hinaus begeistert.
Was alle drei Modelle vereint, ist Nikes Ansatz die Athletinnen in den Mittelpunkt von Entscheidungen zu Materialien, Passform und Leistung zu stellen. Die markanten Farbdesigns unterstreichen ihre Werte: Selbstvertrauen, Individualität und Einheit. Dieses Konzept wurde durch James, Girma, Guijarro und Paralluelo sowie durch die NWSL-Stars Castellanos und Wilson bestätigt, die die vielfältigsten Profile im Frauenfußball repräsentieren. Mercurial, Tiempo und Phantom verkörpern sie alle.