Neymar völlig außer sich! Star des FC Santos wird Opfer von kurioser Schiedsrichter-Panne

Was war passiert? Neymar wurde in der 65. Minute nach einem Schlag auf die rechte Wade an der Seitenlinie behandelt. Santos-Trainer Cuca wollte die Gelegenheit nutzen, um zu wechseln. Robinho Júnior, dem Neymar zuletzt eine Ohrfeige im Training verpasst hatte, stand bereit und sollte für die Nummer 31 kommen, die der Argentinier Gonzalo Escobar trägt. Doch stattdessen zeigte die Tafel des Vierten Offiziellen die Nummer 10 von Neymar.

Neymar, seine Teamkollegen und Staff-Mitglieder protestierten heftig. Da Robinho Júnior aber bereits das Spielfeld betreten hatte, konnte der Wechsel nicht mehr rückgängig gemacht werden. Neymar sah für seine vehementen Beschwerden nur noch die Gelbe Karte. Das Spiel war zu dieser Zeit längst entschieden, Santos droht der Abstieg.