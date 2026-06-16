Thomas Tuchel könnte nach der WM im Falle eines Scheiterns der Titelmission seinen Job als Nationaltrainer von England verlieren - obwohl der 52-Jährige seinen Vertrag bei den Three Lions erst im Februar bis 2028 verlängert hatte. Doch in dem neuen Kontrakt wurde eine leistungsabhängige Klausel vereinbart. Das bestätigte Mark Bullingham, Geschäftsführer des englischen Verbandes FA, einen Tag vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien (Mittwoch, 22 Uhr).
Neuer Vertrag mit Klausel: England kann sich bei WM-Enttäuschung von Trainer Thomas Tuchel trennen
Englischer Verband nennt keine Details
"In jedem einzelnen Vertrag bei der FA gibt es Leistungsklauseln, aber ich werde nicht im Detail darauf eingehen", sagte Bullingham im Teamcamp in Kansas City. Auf der anderen Seite bestehe nicht die Gefahr, im Falle einer erfolgreichen WM Tuchel an einen Klub oder ein anderes zu verlieren. "Wir können ihn an diesen Vertrag binden", sagte Bullingham.
Dass die FA Tuchels Vertrag noch vor der Titelmission bei der WM bis zur Heim-EM 2028 in Großbritannien und Irland verlängert hatte, löste auf der Insel Kritik aus.
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Schnelle Verlängerung mit Tuchel sorgte für Kritik
"Die Realität ist, dass er ein Trainer auf Topniveau ist, der sehr gefragt wäre. Wir wussten, dass wir jemanden haben, der einen wirklich guten Job macht, und wir können nicht einfach erwarten, dass jemand abwartet und schaut, wie es läuft", rechtfertigte sich Bullingham. Zudem wollte der Manager vermeiden, dass Spekulationen über Tuchels Zukunft die WM überschatten: "Man möchte so etwas nie im Hintergrund haben, wenn man in ein Turnier geht."
England wartet mittlerweile seit 60 Jahren auf den zweiten WM-Titel - Tuchel soll das lange Warten endlich beenden.
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.