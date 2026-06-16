Neuer Vertrag mit Klausel: England kann sich bei WM-Enttäuschung von Trainer Thomas Tuchel trennen

"In jedem einzelnen Vertrag bei der FA gibt es Leistungsklauseln, aber ich werde nicht im Detail darauf eingehen", sagte Bullingham im Teamcamp in Kansas City. Auf der anderen Seite bestehe nicht die Gefahr, im Falle einer erfolgreichen WM Tuchel an einen Klub oder ein anderes zu verlieren. "Wir können ihn an diesen Vertrag binden", sagte Bullingham.

Dass die FA Tuchels Vertrag noch vor der Titelmission bei der WM bis zur Heim-EM 2028 in Großbritannien und Irland verlängert hatte, löste auf der Insel Kritik aus.