Die tiefblaue Grundfarbe soll dabei an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf. Die diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert.
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Man kennt es von Schuhkartons! Adidas stellt neues DFB-Trikot vor
"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut", sagte Nationalspieler Florian Wirtz: "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen." Erstmals wird das DFB-Team beim Länderspiel in Basel am 27. März gegen die Schweiz in den Trikots auflaufen. Künftig werden sie auch von den männlichen U-Nationalmannschaften getragen.
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