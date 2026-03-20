Man kennt es von Schuhkartons! Adidas stellt neues DFB-Trikot vor

"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut", sagte Nationalspieler Florian Wirtz: "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen." Erstmals wird das DFB-Team beim Länderspiel in Basel am 27. März gegen die Schweiz in den Trikots auflaufen. Künftig werden sie auch von den männlichen U-Nationalmannschaften getragen.







