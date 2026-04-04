Zu den Kandidaten für den Trainerposten der Nationalmannschaft als Nachfolger von Gattuso gehört auch Roberto Mancini, für den dies eine Rückkehr zu den Azzurri nach seiner Amtszeit von 2018 bis 2023 bedeuten würde, in der der Gewinn der Europameisterschaft 2021 unvergesslich bleibt. Zu diesem Stab gehörte sein Freund Attilio Lombardo, damals Co-Trainer und heute Trainer von Sampdoria, nachdem er zuvor von April bis Juni dieses Jahres als Co-Trainer unter Evani tätig war und den Klassenerhalt über die Relegation sicherte; im vergangenen November wurde er dann Assistent von Gregucci, ebenfalls auf der Trainerbank von Sampdoria, und übernahm vor einem Monat die Leitung der Mannschaft.
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Lombardo: „Italien – Mancini würde gerne zurückkehren“
LOMBARDOS WORTE
Lombardo äußerte sich während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Empoli wie folgt zur möglichen Rückkehr von Mancini auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft: „Niemand hat damit gerechnet, dass wir zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft verpassen würden, das tut mir sehr leid. Ich glaube, dass unser Fußball derzeit darauf ausgerichtet ist, anderen zu schaden; wir haben viel zu wenige talentierte junge Spieler, die regelmäßig in der Serie A und Serie B spielen. Ich hoffe, dass Mancini zur Nationalmannschaft zurückkehren kann, denn ich glaube, er hat noch eine Rechnung offen: Ich weiß, dass er gerne wieder für die Azzurri spielen würde, genauso wie er gerne zu Sampdoria zurückkehren würde.“