Lombardo äußerte sich während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Empoli wie folgt zur möglichen Rückkehr von Mancini auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft: „Niemand hat damit gerechnet, dass wir zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft verpassen würden, das tut mir sehr leid. Ich glaube, dass unser Fußball derzeit darauf ausgerichtet ist, anderen zu schaden; wir haben viel zu wenige talentierte junge Spieler, die regelmäßig in der Serie A und Serie B spielen. Ich hoffe, dass Mancini zur Nationalmannschaft zurückkehren kann, denn ich glaube, er hat noch eine Rechnung offen: Ich weiß, dass er gerne wieder für die Azzurri spielen würde, genauso wie er gerne zu Sampdoria zurückkehren würde.“



