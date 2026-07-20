Leandro Paredes war nicht der einzige Übeltäter: Zwei weitere Argentinier schlugen nach dem WM-Finale zu

Mladen Petric bezeichnete Paredes' Aktion als "unentschuldbar". Zlatan Ibrahimovic wetterte, dass er dem 32-Jährigen von den Boca Juniors gar eine "Kopfnuss gegeben" hätte, wenn er noch Spieler wäre. Micah Richards lederte: "Das ist peinlich!"

Doch nicht nur Paredes sorgte mit seinem schon während des Spiels unmöglichen Verhalten für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit. Da gab es zum Beispiel Nahuel Molina, der dem jubelnd vorbeilaufenden und nicht provokant agierenden Rodri ansatzlos einen Faustschlag auf die Brust gab. Das war letztlich der Auslöser für die schändliche Aktion von Paredes gegen Gavi.

Weitere Videoaufnahmen zeigen, wie auch Co-Trainer Roberto Ayala völlig die Kontrolle verlor und Dani Olmo aus dem Nichts einen Faustschlag ins Gesicht beziehungsweise an den Hals gab. Der völlig überraschte Olmo wehrte sich nicht und wurde anschließend von Eric weggezogen.