Goal.com
LiveTickets
MATVEY SAFONOV PSG Getty Images
Daniel Buse

Kein Handschlag mit dem Teamkollegen: PSG-Stars liefern Gesprächsstoff

Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
M. Safonov
I. Zabarnyi

Ein PSG-Star übergeht absichtlich den anderen, doch die Szene hat einen anderen Hintergrund als vermutet.

Ein Video eines offiziellen Trainingsspiels zwischen zwei Teams von Paris Saint-Germain hat bei Social Media für Aufsehen gesorgt. Darin ist zu sehen, wie sich die zwei PSG-Mannschaften vor dem Anpfiff begrüßen, indem eine Mannschaft wie üblich an der anderen in einer Reihe vorbeiläuft, nachdem sich beide neben dem Schiedsrichter platziert hatten. Wie üblich begrüßen sich die Teams per Handschlag - aber Torhüter Matvey Safonov lässt Ilia Zabarnyi aus. 

Diese Szene führte zu Aufsehen in den Sozialen Medien, da Spannungen zwischen den beiden Teamkollegen zunächst vermutet wurden. Als Erklärung galt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, denn schließlich ist Keeper Safonov Russe und Zabarnyi Ukrainer. 

  • Ausbleibender Handschlag als "Vorsichtsmaßnahme"

    Doch die Erklärung ist laut der französischen Zeitung Le Parisien eine andere - auch wenn sie ebenfalls mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu tun hat. Demnach vermeiden beide Spieler seit Saisonbeginn peinlich genau, zusammen in der Öffentlichkeit gesehen zu werden oder miteinander zu sprechen, wenn andere Leute mit dabei sind. Sie wollen einerseits verhindern, dass ihre Interaktionen von einer der beiden Kriegsparteien interpretiert und instrumentalisiert werden. Außerdem gebe es noch die Sorge über mögliche Folgen für Familienangehörige und Freunde in der Heimat. Deshalb hätten sich Safonov und Zabarnyi dazu entschlossen, keinerlei Kontakt in der Öffentlichkeit zu pflegen - und auch der Verein sorge dafür, dass sich entsprechende Bilder nicht verbreiten. Die Szene sei demnach als "Vorsichtsmaßnahme" und auf keinen Fall als persönliche Abneigung zu deuten, schreibt die Zeitung. 

    • Werbung
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-HAVREAFP

    Zabarnyi meist Ersatz hinter Marquinhos und Pacho

    Während sich Zabarnyi, der im vergangenen Sommer für 63 Millionen Euro Ablöse von Bournemouth zu PSG gewechselt ist, bereits mehrfach zum Krieg in seiner Heimat in den Sozialen Medien Stellung bezogen hat, äußert sich Safonov konsequent gar nicht zu diesem Thema. In dieser Saison stand das Duo 13-mal gemeinsam auf dem Platz. Safonov wird aller Voraussicht auch am kommenden Wochenende im Champions-League-Finale gegen Arsenal im PSG-Tor stehen. Innenverteidiger Zabarnyi ist hinter Kapitän Marquinhos und Willian Pacho bei den Parisern meist nur Ersatz. 

  • Die Saison 25/26 von Ilya Zabarnyi bei PSG:

    • Spiele: 36
    • Einsatzminuten: 2765
    • Tore: 1
    • Assists: 0

Häufig gestellte Fragen

Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.

Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.

Das Stadion heißt "Parc des Princes".

Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.

Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.

Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.

Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.

Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.

Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.

Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS