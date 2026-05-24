Kein Handschlag mit dem Teamkollegen: PSG-Stars liefern Gesprächsstoff

Ein Video eines offiziellen Trainingsspiels zwischen zwei Teams von Paris Saint-Germain hat bei Social Media für Aufsehen gesorgt. Darin ist zu sehen, wie sich die zwei PSG-Mannschaften vor dem Anpfiff begrüßen, indem eine Mannschaft wie üblich an der anderen in einer Reihe vorbeiläuft, nachdem sich beide neben dem Schiedsrichter platziert hatten. Wie üblich begrüßen sich die Teams per Handschlag - aber Torhüter Matvey Safonov lässt Ilia Zabarnyi aus.

Diese Szene führte zu Aufsehen in den Sozialen Medien, da Spannungen zwischen den beiden Teamkollegen zunächst vermutet wurden. Als Erklärung galt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, denn schließlich ist Keeper Safonov Russe und Zabarnyi Ukrainer.