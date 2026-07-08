"Katastrophe!" Unfassbarer Negativlauf von Ex-BVB-Star geht bei der Weltmeisterschaft immer weiter

Der frühere Dortmunder hatte bereits bei den vergangenen Europameisterschaften im Elfmeterschießen vergeben - 2024 im gegen England und 2021 gegen Spanien schieden die Schweizer dann auch jeweils im Viertelfinale aus.

Diesmal machten seine Teamkollegen seinen Fehlschuss wett, und daher war Akanji "unglaublich stolz auf die Mannschaft, wie sie reagiert hat. Alle haben die Elfmeter souverän verwandelt."