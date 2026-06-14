Julian Nagelsmann: Nach der WM-Ansage auf einmal gefangen im Rechtfertigungsmodus

Mit teilweise begeisternden Siegen in der Nations League gegen die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina übertrug sich die Euphorie zunächst tatsächlich auch auf den ansonsten oft so zähen Nationalmannschafts-Alltag. Im März 2025 schaltete Deutschland im Viertelfinale Angstgegner Italien aus, qualifizierte sich damit für das Final Four - und durfte es sogar ausrichten.

Nach den positiven Eindrücken vom Vorjahr wurde das Turnier als Mini-Heim-EM vermarktet, eine ähnlich positive Atmosphäre wie 2024 entstand aber nicht. Deutschland verlor verdientermaßen gegen Portugal und Frankreich und beendete das Turnier auf dem vierten und letzten Platz. Deutlich zeigte sich damals, wie weit das DFB-Team von der Weltspitze entfernt ist.

Auf diesen ersten Stimmungskiller folgte im September 2025 ein noch viel größerer: das blamable 0:2 zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei. Plötzlich ging es nicht mehr um einen Titelgewinn in Nordamerika. Sondern darum, ob Deutschland überhaupt mitspielen darf. Spätestens mit der Pleite gegen die Slowakei schnellten Nagelsmanns Zustimmungswerte bei Fans, Experten und Uli Hoeneß nach unten.