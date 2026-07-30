Ist Javier „Chicharito“ Hernandez der größte Transfer in der Geschichte der USL? Das Ranking der sieben Star-Zugänge, von Didier Drogba bis Tim Howard

Sprechen wir über die großen Namen.

Transfers in der USL können eine seltsame Sache sein. Das ist längst keine Hinterwäldler-Liga mehr, aber zumindest historisch wurde sie nicht mit allzu vielen Verpflichtungen großer Namen in Verbindung gebracht. Spieler kommen in der Regel nicht in die USL, wenn sie jede Menge Geld verdienen wollen.

Allerdings hat sie definitiv ihren Reiz. Die USL ist authentisch. Sie ist unberechenbar und kann ein bisschen hipsterhaft sein. In ihrer besten Version macht die Liga außerdem enorm viel Spaß. Dass Atletico Dallas Chicharito verpflichtet hat, ist der beste Beweis genau dafür.

Fans können seine Entscheidung, in die USL zu wechseln, hinterfragen oder, wie es ein Reporter seltsamerweise tat, seine fußballerischen Fähigkeiten infrage stellen. Aber das alles spielt keine Rolle. Chicharito in der USL macht Spaß. Doch wer hat im Laufe der Jahre noch einen ähnlich hochkarätigen Wechsel in die USL vollzogen?

GOAL wirft einen Blick auf einige der größten Verpflichtungen in der Geschichte der USL ...