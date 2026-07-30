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Thomas Hindle

Übersetzt von

Ist Javier „Chicharito“ Hernandez der größte Transfer in der Geschichte der USL? Das Ranking der sieben Star-Zugänge, von Didier Drogba bis Tim Howard

FEATURES
Analysis
D. Drogba
Javier Hernández
USA 2. Liga
USA 3

Hernandez reiht sich in eine Liste legendärer Spieler ein, die zur USL gewechselt sind. GOAL stellt die besten Spieler vor, die in die amerikanische Liga gewechselt sind.

Sprechen wir über die großen Namen.

Transfers in der USL können eine seltsame Sache sein. Das ist längst keine Hinterwäldler-Liga mehr, aber zumindest historisch wurde sie nicht mit allzu vielen Verpflichtungen großer Namen in Verbindung gebracht. Spieler kommen in der Regel nicht in die USL, wenn sie jede Menge Geld verdienen wollen.

Allerdings hat sie definitiv ihren Reiz. Die USL ist authentisch. Sie ist unberechenbar und kann ein bisschen hipsterhaft sein. In ihrer besten Version macht die Liga außerdem enorm viel Spaß. Dass Atletico Dallas Chicharito verpflichtet hat, ist der beste Beweis genau dafür.

Fans können seine Entscheidung, in die USL zu wechseln, hinterfragen oder, wie es ein Reporter seltsamerweise tat, seine fußballerischen Fähigkeiten infrage stellen. Aber das alles spielt keine Rolle. Chicharito in der USL macht Spaß. Doch wer hat im Laufe der Jahre noch einen ähnlich hochkarätigen Wechsel in die USL vollzogen?

GOAL wirft einen Blick auf einige der größten Verpflichtungen in der Geschichte der USL ...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    Okay, Shaun Wright-Phillips mag in der Geschichte des amerikanischen Fußballs also der „andere“ Wright-Phillips sein. Doch nach einer eher durchwachsenen Zeit mit seinem Bruder Bradley bei den New York Red Bulls bot Phoenix so etwas wie einen Rettungsanker. Wright-Phillips war 35 und brauchte einen Ort, an dem er die verbleibenden Jahre seiner Karriere ausklingen lassen konnte.

    Seine Zeit in der USL verlief etwas wechselhaft, dennoch kam er für Rising auf 27 Einsätze und drei Tore. Kein schlechter Abschnitt für einen Premier-League-Sieger, dem angeblich die Beine schon weggegangen waren.


    • Werbung
  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    Was das alles hätte sein können. Wynalda ist, nach jedem Maßstab, eine Legende der USMNT. Er gehörte zur Generation von 1994 und war bei seinem Rücktritt aus der US-Nationalmannschaft der Rekordtorschütze des Programms. Er spielte bei drei Weltmeisterschaften und hatte eine starke Vereinskarriere sowohl in Deutschland als auch in Europa.

    2002 kam er zu den Charleston Battery, nachdem die Verhandlungen mit LA Galaxy gescheitert waren. Der USL-Klub gab ihm einen Vertrag über 75.000 $, womit sich ein tödliches Duo mit dem amtierenden MVP Paul Conway hätte bilden können. Doch Wynalda riss sich in der Saisonvorbereitung das Kreuzband und kam nie in einem offiziellen USL-Spiel zum Einsatz.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    Das ist mit Blick auf den USL-Aspekt etwas kompliziert. Als Cole im Alter von 34 Jahren bei den Tampa Bay Rowdies unterschrieb, spielte die traditionsreiche Franchise noch in der NASL. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit einer Kluboption für ein drittes Jahr. Gleichzeitig wurde im Hintergrund klar, dass die Rowdies in die USL wechseln würden. Damals hatten die Rowdies klare Ziele, eines Tages eine MLS-Franchise zu werden. Schließlich waren sie einst eines der größten NASL-Teams, und Cole war ein international bekannter Name, vergleichbar mit den Spielertypen, die der Klub in den 1970er Jahren verpflichtet hatte.

    Für Cole spielte die Liga aber ohnehin keine große Rolle, er war ein prägender Spieler. Er beendete den USL-Abschnitt seiner Zeit bei den Rowdies mit 48 Einsätzen und war in der Saison 2018 als spielender Co-Trainer tätig.

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  • RomarioGetty

    Romario, Miami FC

    Das ist nun wirklich eine seltsame Geschichte. Romario war 40, als er bei Miami FC unterschrieb. Zu diesem Zeitpunkt war es schon eine Überraschung, ihn überhaupt noch Fußball spielen zu sehen. Seine Einsätze für Brasilien hatte er bereits beendet, und obwohl er 2005 in der brasilianischen Série A 22 Tore erzielt hatte, schien es kaum noch einen Grund zu geben, warum der Weltmeister von 1994 weitermachen sollte.

    Dennoch holte Miami FC ihn, vor allem dank der brasilianischen Eigentümer des Klubs. Romario zahlte das Vertrauen mit 19 Toren zurück und half Miami FC zur ersten Playoff-Teilnahme in der USL-1. Erwähnenswert ist, dass er nicht der erste Star war, der in Südflorida spielte: George Best, Gordon Banks und Gerd Muller spielten in der ursprünglichen NASL allesamt für die Fort Lauderdale Strikers. Trotzdem war das eine riesige Nummer.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard war 2019 technisch gesehen bereits zurückgetreten, als er zustimmte, Sportdirektor des kriselnden USL-Klubs Memphis 901 zu werden, an dem er auch Miteigentümer war. Zwischen dem Ende seines letzten MLS-Vertrags bei den Colorado Rapids und der Bekanntgabe, dass er in der Führungsetage von Memphis im Job lernen würde, lagen gerade einmal acht Tage.

    Howard stand vor einer gewaltigen Aufgabe. Als er den Posten übernahm, hatte Memphis nur neun Spieler unter Vertrag. Einen Torhüter hatten sie nicht. Also übernahm die USMNT-Legende diese Rolle für eine Handvoll Spiele einfach selbst.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    Drogbas Wechsel war Howards nicht allzu unähnlich. Er hätte seine Karriere nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Montreal nach den MLS-Playoffs 2016 beenden können. Ein Wechsel nach Brasilien war möglich, doch er lehnte ihn ab. Stattdessen wurde er Spieler und Miteigentümer bei Phoenix Rising in der USL. Damals hatte Phoenix MLS-Ambitionen, und Drogbas Unterstützung als Eigentümer wurde als Plus für ihre Chancen gesehen. Seine Rolle auf dem Platz war dabei eher ein Bonus. Dennoch hatte er noch genug Fußball in den Beinen, um in 21 Einsätzen 13 Tore zu erzielen.

    Und außerdem: Schaut euch einfach dieses erste Tor an. Ein Drogba wie zu besten Zeiten.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atletico Dallas

    Ist Chicharito eher eine Legende als einige der Spieler auf dieser Liste? Sicher nicht. Aber was er für die Region bedeuten könnte, in der er bald spielen wird, ist kaum hoch genug einzuschätzen. Atletico Dallas hat sich als straßennahe Antwort auf die eher unternehmerische Ausrichtung des FC Dallas positioniert. Der Klub richtet sich, wie er betont, an die Fans vor Ort und an eine große Latino-Bevölkerung. Wie wäre es also damit, den prägendsten Star des mexikanischen Fußballs der vergangenen 15 Jahre zu verpflichten?

    Chicharito hat seit Dezember 2025 nicht mehr gespielt, ist aber fest entschlossen zu beweisen, dass er noch immer etwas bewirken kann. Atletico Dallas wird vor 2027 kein Spiel bestreiten, hat Chicharito aber einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr gegeben. So verkauft man ein paar Trikots ...