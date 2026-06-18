"Ich liebe es": England-Legende singt Loblied auf Thomas Tuchel - und dessen Entscheidungen

"Ich liebe das. Ich liebe diese Einwechslungen. Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war", sagte Rooney. Hätte Tuchel einfach nur abgewartet und die Kroaten kommen lassen, hätte es ein Nervenspiel werden können, so aber habe der deutsche "Manager" mit den Wechseln die Initiative ergriffen. "Es ist mutig, es zeigt dass er die Kontrolle über das Spiel haben und es gewinnen will."

"Jeder hätte sich fragen können", sagte Rooney, "warum bringt er nicht einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen weiteren Abwehrspieler", aber Tuchel habe eben gezockt. In der 80. Minute wechselte der Teamchef dann doch noch in Djed Spence einen Abwehrspieler ein, der prompt das 4:2 von Rashford auflegte (85.). "Brillant", sagte Rooney.