Kylian Mbappe hat noch einmal auf seine Zeit bei Paris Saint-Germain zurückgeblickt und dabei eine besondere Anekdote preisgegeben. Im Fokus dabei: der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi.
"Hast du das nicht verstanden oder was?" Kylian Mbappe teilt vielsagende Anekdote über Lionel Messi
Im Podcast The Bridge sagte Mbappe über die Anfangszeit, nachdem Messi 2021 vom FC Barcelona aus kommenden in Paris aufschlug: "Messi ist wirklich zu krass. Er macht einfach alles richtig."
Dann holte der Torjäger von Real Madrid, der von 2017 bis 2024 in der französischen Hauptstadt spielte, aus: "Ich erzähle dir mal eine Anekdote: Wir haben in Paris das Torschusstraining gemacht. In Paris lagen Neymar und ich bei so etwas ganz vorne. Dann kam Messi dazu. Wir schossen zehnmal aufs Tor. Neymar und ich trafen sechs- oder siebenmal. Leo schoss neunmal und jedes Mal landete der Ball an derselben Stelle im Netz. Es war, wie wenn er Pässe ins Tor spielte."
Mbappe konnte nicht fassen, dass der Torhüter nach ein paar Versuchen nicht verstand, wohin er hechten sollte. "Ich habe ihn angesehen, nach dem Motto: Hast du das nicht verstanden oder was? Das war einfach zu krass", sagte er.
- AFP
Mbappe, Messi und Neymar gewannen bei PSG drei Titel
Zwei Spielzeiten lang kamen die Fußballfans im Pariser Parc des Princes in den Genuss der Traumoffensive aus Mbappe, Messi und Neymar. Allerdings gelang es dem Trio nicht, den lang ersehnten Champions-League-Pokal zu holen.
Dennoch gewannen sie zusammen drei Titel: 2022 und 2023 wurde man Meister in der Ligue 1. 2022 kam zudem der Sieg im französischen Supercup hinzu.
Mittlerweile haben alle drei Mitglieder des Trios neue Wege eingeschlagen: Mbappe kickt seit bald zwei Jahren für Real Madrid, Messi bei Inter Miami in der US-amerikanischen MLS und Neymar kehrte zurück nach Brasilien zu seinem Jugendklub FC Santos.
Lionel Messi: Statistiken bei PSG
- Pflichtspiele: 75
- Tore: 32
- Vorlagen: 35
- Gelbe Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".