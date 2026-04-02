"Hast du das nicht verstanden oder was?" Kylian Mbappe teilt vielsagende Anekdote über Lionel Messi

Im Podcast The Bridge sagte Mbappe über die Anfangszeit, nachdem Messi 2021 vom FC Barcelona aus kommenden in Paris aufschlug: "Messi ist wirklich zu krass. Er macht einfach alles richtig."

Dann holte der Torjäger von Real Madrid, der von 2017 bis 2024 in der französischen Hauptstadt spielte, aus: "Ich erzähle dir mal eine Anekdote: Wir haben in Paris das Torschusstraining gemacht. In Paris lagen Neymar und ich bei so etwas ganz vorne. Dann kam Messi dazu. Wir schossen zehnmal aufs Tor. Neymar und ich trafen sechs- oder siebenmal. Leo schoss neunmal und jedes Mal landete der Ball an derselben Stelle im Netz. Es war, wie wenn er Pässe ins Tor spielte."

Mbappe konnte nicht fassen, dass der Torhüter nach ein paar Versuchen nicht verstand, wohin er hechten sollte. "Ich habe ihn angesehen, nach dem Motto: Hast du das nicht verstanden oder was? Das war einfach zu krass", sagte er.