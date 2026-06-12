Ghanas Nationalmannschaft muss bei ihrem WM-Auftakt am Mittwoch gegen Panama auf Mittelfeldstar Thomas Partey verzichten.
Ghana-Star wird die Einreise verweigert: 50-Millionen-Euro-Mann verpasst das erste WM-Spiel seiner Mannschaft
Kanadas Behörden verweigerten Partey mutmaßlich das Visum, weil gegen den ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Arsenal in England mehrere Gerichtsverfahren laufen. Partey wurde im Juli 2025 in fünf Fällen der Vergewaltigung und einem weiteren Fall sexueller Nötigung angeklagt. Die Taten sollen sich in den Jahren 2021 und 2022 ereignet haben, als Partey in London spielte. Im Februar 2026 kamen zwei weitere Anklagen wegen Vergewaltigung hinzu. Partey hat sich in allen Fällen nicht schuldig bekannt.
In den kanadischen Richtlinien heißt es, dass eine Einreise verboten wird, sollte man "ein Verbrechen begangen haben oder eines Verbrechens verurteilt sein". Partey ist bislang nicht verurteilt, er wartet aktuell auf den Prozess-Beginn.
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Thomas Partey darf in den USA für Ghana auflaufen
Der Weltverband FIFA teilte in einem Statement gegenüber The Athletic mit: "Die FIFA kann bestätigen, dass der Spieler Thomas Partey nicht vom Trainingslager der ghanaischen Nationalmannschaft in Boston (USA) nach Kanada reisen kann, um am Mittwoch, dem 17. Juni, am ersten Spiel gegen Panama teilzunehmen, da sein Visumantrag von der kanadischen Regierung abgelehnt wurde."
Weiter heißt es: "Die FIFA ist nicht in die Einwanderungsverfahren der Gastgeberländer involviert, einschließlich der Entscheidung über Visa. Wie bei früheren FIFA-Veranstaltungen entscheidet letztlich die Regierung des Gastgeberlandes, wer ein Visum erhält und in das Land einreisen darf."
Kanadas Behörde Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) wollte sich zu Einzelfällen nicht äußern, betonte aber: "Wir können jedoch versichern, dass die Sicherheit der Kanadier für uns oberste Priorität hat, wenn wir die Teilnehmer der FIFA-Weltmeisterschaft und Besucher aus aller Welt willkommen heißen. Aus diesem Grund wendet IRCC seine Vorschriften konsequent und ausnahmslos an, unabhängig von Nationalität, Profil oder Rolle im Turnier."
In den beiden weiteren Vorrundenspielen müssen die Ghanaer jeweils in den USA ran: Am 23 Juni treffen sie in Boston auf England, vier Tage später geht es in Philadelphia gegen Kroatien. Bei den beiden Spielen darf Partey mitwirken.
Thomas Partey spielte fünf Jahre lang für den FC Arsenal
Der defensive Mittelfeldmann spielte in Europa zunächst acht Jahre lang für verschiedene Vereine in Spanien, ehe ihn Arsenal 2020 für 50 Millionen Euro Ablöse verpflichtete. Bei den Gunners spielte Partey fünf Jahre lang und wechselte dann mit auslaufendem Vertrag ablösefrei zum FC Villarreal. Dort endet sein Kontrakt in diesem Sommer.
Partey bestritt für Ghana seit seinem Debüt 2016 bislang 57 Länderspiele, in denen er 15 Tore erzielte. Beim letzten Testspiel vor der WM gegen Wales Anfang Juni stand Partey in der Starformation des portugiesischen Trainers Carlos Queiroz und absolvierte 45 Minuten.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien