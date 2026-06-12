Ghana-Star wird die Einreise verweigert: 50-Millionen-Euro-Mann verpasst das erste WM-Spiel seiner Mannschaft

Der Weltverband FIFA teilte in einem Statement gegenüber The Athletic mit: "Die FIFA kann bestätigen, dass der Spieler Thomas Partey nicht vom Trainingslager der ghanaischen Nationalmannschaft in Boston (USA) nach Kanada reisen kann, um am Mittwoch, dem 17. Juni, am ersten Spiel gegen Panama teilzunehmen, da sein Visumantrag von der kanadischen Regierung abgelehnt wurde."

Weiter heißt es: "Die FIFA ist nicht in die Einwanderungsverfahren der Gastgeberländer involviert, einschließlich der Entscheidung über Visa. Wie bei früheren FIFA-Veranstaltungen entscheidet letztlich die Regierung des Gastgeberlandes, wer ein Visum erhält und in das Land einreisen darf."

Kanadas Behörde Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) wollte sich zu Einzelfällen nicht äußern, betonte aber: "Wir können jedoch versichern, dass die Sicherheit der Kanadier für uns oberste Priorität hat, wenn wir die Teilnehmer der FIFA-Weltmeisterschaft und Besucher aus aller Welt willkommen heißen. Aus diesem Grund wendet IRCC seine Vorschriften konsequent und ausnahmslos an, unabhängig von Nationalität, Profil oder Rolle im Turnier."

In den beiden weiteren Vorrundenspielen müssen die Ghanaer jeweils in den USA ran: Am 23 Juni treffen sie in Boston auf England, vier Tage später geht es in Philadelphia gegen Kroatien. Bei den beiden Spielen darf Partey mitwirken.