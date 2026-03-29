"Gespräch über das Wetter oder über Ronaldo!" Roberto Martinez schwärmt von CR7 und spricht über sein Karriereende

Im Gespräch mit dem Guardian über Ronaldo und den Zeitpunkt, an dem er Schluss machen könnte, sagte Martinez: "Wir müssen akzeptieren, dass es darüber eine Debatte gibt, denn es gibt nur einen Ronaldo, eine Ikone, die den Fußball verändert hat: Steigt man in einen Aufzug, dreht sich das Gespräch entweder um das Wetter oder um Ronaldo."

"Jeder hat eine Meinung, aber sie basiert auf einer Wahrnehmung von Ronaldo, auf einer bestimmten Phase seiner Karriere. Der größte Fehler, den die Leute machen, ist, ihn nicht heute zu analysieren", so Martinez weiter. "Nach der EM hieß es: Portugal hat nicht gewonnen, weil Cristiano spielt. Wir gewinnen die Nations League und es heißt: Was wird Portugal tun, wenn Ronaldo in den Ruhestand geht?"

"Ich dachte immer, es sei der Körper, der einen Spieler in Rente schickt, aber es ist der Kopf. Cristianos Kopf hat diese Entscheidung mit 40, 41 noch nicht getroffen. Ein Spitzenspieler zeichnet sich nicht durch Talent aus, sondern durch Mentalität und Durchhaltevermögen."

"Er ist nicht mehr der Flügelspieler von Manchester United oder Real Madrid; er ist eine Nummer neun im Strafraum. Wir sind auf ihn angewiesen, um Räume zu öffnen und Tore zu schießen. Cristianos letzte drei Jahre in der Nationalmannschaft hat er sich Tag für Tag verdient: Er hat 25 Tore in 30 Spielen erzielt. Ich bewerte heute Talent, Erfahrung und Einstellung, und Entscheidungen werden niemals in einem Büro getroffen; sie werden auf dem Platz getroffen, der Fußball trifft sie."

Martinez bekam schon früh einen Eindruck von Ronaldos Einstellung, nachdem er das Ruder bei der portugiesischen Nationalmannschaft übernommen hatte. "Als ich Ronaldo besuchte, wollte ich wissen, wie er sich fühlte. Spieler über 30 beginnen zu denken, dass die Länderspielpause vielleicht eine Gelegenheit ist, durchzuatmen und neue Kraft zu tanken", erklärte der Coach. "Aber Ronaldos Einstellung ist immer: Ich bin für die Nationalmannschaft da, was auch immer du von mir brauchst."