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Chris Burton

"Gespräch über das Wetter oder über Ronaldo!" Roberto Martinez schwärmt von CR7 und spricht über sein Karriereende

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Cristiano Ronaldo ist auch mit 41 Jahren nicht zu stoppen. Sein Trainer nennt nun einen möglichen Zeitpunkt für das Karriereende.

Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez hat verraten, was Cristiano Ronaldo zum "Rücktritt" bewegen könnte, nachdem der Stürmer von Al-Nassr auch mit 41 Jahren noch in Bestform ist.

Der ehemalige Superstar von Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin hat auf Vereinsebene weiterhin bemerkenswerte Leistungen gezeigt und bereitet sich darauf vor, diesen Sommer zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, wobei er keinerlei Anzeichen von schwächelnden Leistungen zeigt.

  • Ronaldo auf der Jagd nach 1000 Toren und weiteren großen Titeln

    Zwar musste er in letzter Zeit eine Verletzung auskurieren, doch Ronaldo ist es gelungen, sich während eines Großteils seiner rekordverdächtigen Karriere in Top-Form zu halten. Das liegt daran, dass er hinter den Kulissen unzählige Stunden Arbeit investiert – um sowohl seinen Körper als auch seinen Geist so fit wie möglich zu halten.

    Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte Langlebigkeit, gekrönt von einem lukrativen Vertrag in der Saudi Pro League, der bis 2027 läuft. Es wird vermutet, dass CR7 auch darüber hinaus noch spielen wird – unabhängig davon, ob er sein Ziel von 1000 Pflichtspieltoren erreicht hat oder nicht.

    Solange er noch den Hunger hat – und er hat bisher viele Titel gewonnen –, gibt es keinen Grund, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Martinez räumt dies ein; der Spanier geht davon aus, dass sich der GOAT des portugiesischen Fußballs erst irgendwann in ferner Zukunft zurückziehen wird.

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    Wann wird Ronaldo seine Karriere beenden? Martinez spricht über das Ende

    Im Gespräch mit dem Guardian über Ronaldo und den Zeitpunkt, an dem er Schluss machen könnte, sagte Martinez: "Wir müssen akzeptieren, dass es darüber eine Debatte gibt, denn es gibt nur einen Ronaldo, eine Ikone, die den Fußball verändert hat: Steigt man in einen Aufzug, dreht sich das Gespräch entweder um das Wetter oder um Ronaldo."

    "Jeder hat eine Meinung, aber sie basiert auf einer Wahrnehmung von Ronaldo, auf einer bestimmten Phase seiner Karriere. Der größte Fehler, den die Leute machen, ist, ihn nicht heute zu analysieren", so Martinez weiter. "Nach der EM hieß es: Portugal hat nicht gewonnen, weil Cristiano spielt. Wir gewinnen die Nations League und es heißt: Was wird Portugal tun, wenn Ronaldo in den Ruhestand geht?"

    "Ich dachte immer, es sei der Körper, der einen Spieler in Rente schickt, aber es ist der Kopf. Cristianos Kopf hat diese Entscheidung mit 40, 41 noch nicht getroffen. Ein Spitzenspieler zeichnet sich nicht durch Talent aus, sondern durch Mentalität und Durchhaltevermögen."

    "Er ist nicht mehr der Flügelspieler von Manchester United oder Real Madrid; er ist eine Nummer neun im Strafraum. Wir sind auf ihn angewiesen, um Räume zu öffnen und Tore zu schießen. Cristianos letzte drei Jahre in der Nationalmannschaft hat er sich Tag für Tag verdient: Er hat 25 Tore in 30 Spielen erzielt. Ich bewerte heute Talent, Erfahrung und Einstellung, und Entscheidungen werden niemals in einem Büro getroffen; sie werden auf dem Platz getroffen, der Fußball trifft sie."

    Martinez bekam schon früh einen Eindruck von Ronaldos Einstellung, nachdem er das Ruder bei der portugiesischen Nationalmannschaft übernommen hatte. "Als ich Ronaldo besuchte, wollte ich wissen, wie er sich fühlte. Spieler über 30 beginnen zu denken, dass die Länderspielpause vielleicht eine Gelegenheit ist, durchzuatmen und neue Kraft zu tanken", erklärte der Coach. "Aber Ronaldos Einstellung ist immer: Ich bin für die Nationalmannschaft da, was auch immer du von mir brauchst."

  • Kann Ronaldo mit bei der WM mit Messi gleichziehen?

    Ronaldo hat mittlerweile 226 Länderspiele und 143 Tore für sein Land vorzuweisen – Zahlen, die im Männerfußball niemand sonst vorweisen kann. In diesem Sommer bietet sich ihm eine weitere Gelegenheit, seine glanzvolle Titelsammlung zu vervollständigen, und CR7 ist fest entschlossen, seinem ewigen Rivalen Lionel Messi nachzueifern, wenn es darum geht, den Weltmeistertitel zu erringen.

    Martinez betont jedoch nachdrücklich, dass kein zusätzlicher Druck auf seine Mannschaft ausgeübt werde. Der Spanier fügte hinzu: "Ich würde nicht sagen, dass in Portugal die Angst herrscht, die Weltmeisterschaft gewinnen zu müssen; ich würde sagen, es ist Aufregung, Hoffnung. Das liegt an diesen Spielern. Wir sprechen hier von Cristiano Ronaldo. Dem Kapitän von Manchester United [Bruno Fernandes]. Dem Kapitän von Porto [Diogo Costa]. Dem Kapitän von Man City [Bernardo Silva]. Vier wichtigen Spielern beim Champions-League-Sieger [Paris Saint-Germain]. Das gibt den Portugiesen ein gutes Gefühl."

    "Wir wissen, dass wir noch nie die Weltmeisterschaft gewonnen haben; das sagt uns, dass es schwer ist. Wir wissen, dass sich die Dinge schnell ändern können, dass Talent allein nicht ausreicht, dass kleine Details gegen einen sprechen können, und natürlich ist es ein schwerer Schlag, wenn man keinen Erfolg hat, aber lassen Sie uns träumen. Ich glaube, wir können es schaffen. Und das ist die Einstellung, die ich mir für unsere Mannschaft wünsche."

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    Portugal testet vor WM gegen die USA

    Portugal, das derzeit ohne Ronaldo auskommen muss, während es sich auf das Freundschaftsspiel gegen die USA am Dienstag vorbereitet, startet am 17. Juni mit einem Spiel gegen Kongo oder Jamaika in die Weltmeisterschaft. Anschließend trifft die Mannschaft in Gruppe K auf Usbekistan und Kolumbien.

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