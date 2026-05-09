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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Daniel Buse

"Für mich ist er der Beste": Lionel Messi nennt den herausragenden jungen Spieler

L. Messi
L. Yamal
Barcelona
Inter Miami CF

Viele Jahre lang bestimmten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Weltfußball. Nun hat der Argentinier einen Nachfolger gefunden.

Für Lionel Messi ist Lamine Yamal vom FC Barcelona der beste Spieler der neuen Generation, die auf den Argentinier und Cristiano Ronaldo folgt. 

"Es gibt eine neue Generation von Spielern, die sehr gut sind und vor denen noch viele Jahre liegen. Wenn ich einen von ihnen auswählen müsste, wegen seines Alters, wegen seiner schon gezeigten Leistungen und wegen der Aussichten für die Zukunft, wäre das Lamine", erklärte Messi bei einer Adidas-Veranstaltung rund um die Vorstellung des WM-Werbespots, in dem sowohl Messi als auch Lamine Yamal auftauchen. "Kein Zweifel: Für mich ist er der Beste", bekräftigte der Argentinier. 

  • Nach dem nicht freiwilligen Abschied von Messi im Sommer 2021 war Barca länger auf der Suche nach einem Nachfolger für den Superstar. Den haben die Katalanen nun mit dem 18-Jährigen gefunden, der bereits zu den besten Spielern der Welt zählt. Bei der Wahl zum Ballon d'Or landete er zuletzt hinter Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) auf dem zweiten Platz. 

    Das Vertrauen in Lamine Yamal ist in Barcelona groß: Als Zeichen der Wertschätzung bekam er bereits die legendäre Rückennummer zehn, die auch Messi schon im Camp Nou getragen hatte. 

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  • barcelona real madrid messi ronaldo may 2018Getty Images

    Lionel Messi über Cristiano Ronaldo: "Unser Verhältnis war immer gut"

    Messi blickte bei der Veranstaltung auch noch einmal auf seine großen Jahre bei Barca zurück, als sich das Team vor allem unter Trainer Pep Guardiola viele legendäre Duelle mit Real Madrid lieferte. Mit Real-Superstar Cristiano Ronaldo kämpfte Messi um Titel und den Ruf, der beste Fußballer der Welt zu sein. 

    "Das war eine schöne sportliche Rivalität. Wir haben um alles gekämpft, als Team und auch individuell. Also haben die Leute uns immer verglichen. Aber unser Verhältnis war immer gut und respektvoll", erzählte Messi. 

    "Wir haben uns nicht oft getroffen, außer bei Spielen und Preisverleihungen. Da haben wir uns immer gut verstanden", ergänzte er mit Blick auf CR7. 

  • Lamine Yamal in der Saison 25/26 für den FC Barcelona:

    • Spiele: 45
    • Einsatzminuten: 3702
    • Tore: 24
    • Assists: 18

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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