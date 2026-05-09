"Für mich ist er der Beste": Lionel Messi nennt den herausragenden jungen Spieler

Für Lionel Messi ist Lamine Yamal vom FC Barcelona der beste Spieler der neuen Generation, die auf den Argentinier und Cristiano Ronaldo folgt.

"Es gibt eine neue Generation von Spielern, die sehr gut sind und vor denen noch viele Jahre liegen. Wenn ich einen von ihnen auswählen müsste, wegen seines Alters, wegen seiner schon gezeigten Leistungen und wegen der Aussichten für die Zukunft, wäre das Lamine", erklärte Messi bei einer Adidas-Veranstaltung rund um die Vorstellung des WM-Werbespots, in dem sowohl Messi als auch Lamine Yamal auftauchen. "Kein Zweifel: Für mich ist er der Beste", bekräftigte der Argentinier.