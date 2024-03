Der WM-Finalist ist drei Monate vor der Europameisterschaft noch nicht in Topform. Jetzt schlägt der Superstar Alarm.

Kylian Mbappé ist nach der 0:2-Niederlage gegen Deutschland in Sorge. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir eine große Enttäuschung erleben werden, wenn wir in den großen Spielen, die vor uns liegen, so spielen", sagte Frankreichs Kapitän am Montag.