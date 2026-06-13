Fahrzeuge mit Ausrüstung aufgebrochen! Englands WM-Auftakt wird von Raubzug gestört

Die Polizei war nach Angaben vor Ort am Freitagabend im Einsatz und steht in Kontakt mit dem Verband, um den Vorfall aufzuklären. Weitere Details zum Umfang des Diebstahls oder möglichen Tätern lagen zunächst nicht vor. Für die Three Lions kommt der Vorfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: England startet am Mittwochabend (22.00 Uhr MESZ) in die WM und trifft zum Auftakt in Dallas auf Kroatien.

Ob und in welchem Umfang der Trainingsbetrieb durch den Verlust der Ausrüstung beeinträchtigt wird, blieb zunächst offen. Der Verband bemüht sich derweil, schnellstmöglich Klarheit über die gestohlenen Gegenstände zu gewinnen.