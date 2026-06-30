Er soll mit einem Transfer liebäugeln! Star von PSG bekommt wohl riesiges Preisschild umgehängt

Hintergrund der Gedanken des 23-Jährigen ist seine sportliche Situation an der Seine. Barcola zeigt sich dem Vernehmen nach unzufrieden mit seiner Rolle im Kader des französischen Meisters und befürchtet einen weiteren Verlust von Spielanteilen.

Der Hauptstadtklub gilt mittlerweile nämlich als Favorit auf eine Verpflichtung von Yan Diomande von RB Leipzig. Durch diesen potenziellen Neuzugang droht Barcola weitere Konkurrenz in der Offensive.

In Konsequenz zögert der Nationalspieler derzeit, ein neues Vertragsangebot in Paris zu unterzeichnen. Sollten ihm keine Garantien für regelmäßige Startelfeinsätze in der kommenden Spielzeit gegeben werden, sei er bereit, den Verein noch in diesem Sommer zu verlassen, heißt es.