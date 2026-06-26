"Er ist nicht da, wo er sein soll!" Lothar Matthäus macht sich große Sorgen um einen DFB-Star bei der WM

Er sehe "Joshua nicht auf dem Platz, wie ich ihn seit Jahren kenne", sagte Matthäus weiter. Bei den Bayern, wo Kimmich zentral spielt, sei er "absolute Weltklasse", erklärte der Weltmeister von 1990. Und im Nationalteam? "Ich sehe ihn nicht von der Körpersprache und der Positionierung als jemanden, der die Mannschaft führt, der Einfluss nimmt, wenn es nicht so läuft", sagte Matthäus. Hinten auf rechts schaffe er das "irgendwie nicht".

Die Debatte um die Positionierung des Nationalmannschaftskapitäns nimmt nun trotz der eigentlich in Stein gemeißelten Entscheidung Nagelsmanns weit vor der WM auch deshalb wieder Fahrt auf, weil besonders Kimmichs Nebenmann im Bayern-Mittelfeld eine rätselhaft schwache WM spielt. Gegen Ecuador erwischte Aleksandar Pavlovic erneut keinen guten Tag, wirkte wie schon in den ersten beiden WM-Spielen behäbig und uninspiriert und musste zur Pause folgerichtig runter. Felix Nmecha, der bis dahin ein starkes Turnier spielte, verschuldete mit einem haarsträubenden Ballverlust derweil den zwischenzeitlichen Ausgleich in der ersten Halbzeit.

Dennoch bescheinigte der Bundestrainer dem Duo auf der Doppelsechs eine "gute" Leistung. Kimmich sei bei der EM 2024 dazu ein "top Rechtsverteidiger mit den mit Abstand besten Werten" gewesen. Und überhaupt: "Ich will weder auf Felix noch auf Pavlo verzichten."