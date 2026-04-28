"Er hat alles, was man braucht": Jürgen Klopp setzt auf einen DFB-Spieler bei der WM

Jürgen Klopp drückt Florian Wirtz die Daumen, dass der bei der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Deutschland glänzt.

"Ich hoffe, dass Flo Wirtz eine fantastische WM spielt. Ich denke, er hat alles, was man braucht, um ein herausragender Spieler zu sein", sagte Klopp der BBC. Klopp hatte im Sommer 2024 seinen Job als Trainer beim FC Liverpool aufgegeben, ein Jahr später holten die Reds Wirtz für 125 Millionen Euro aus Leverkusen. In seiner ersten Saison an der Anfield Road erfüllt Wirtz die mit der hohen Ablösesummen verbundenen Erwartungen noch nicht.