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Daniel Buse

"Er hat alles, was man braucht": Jürgen Klopp setzt auf einen DFB-Spieler bei der WM

Weltmeisterschaft
Deutschland
F. Wirtz
Jürgen Klopp

Bei seinem Ex-Klub läuft es für den Offensivspieler noch nicht nach Wunsch, doch Klopp hofft, dass er bei der WM überzeugt.

Jürgen Klopp drückt Florian Wirtz die Daumen, dass der bei der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Deutschland glänzt.

"Ich hoffe, dass Flo Wirtz eine fantastische WM spielt. Ich denke, er hat alles, was man braucht, um ein herausragender Spieler zu sein", sagte Klopp der BBC. Klopp hatte im Sommer 2024 seinen Job als Trainer beim FC Liverpool aufgegeben, ein Jahr später holten die Reds Wirtz für 125 Millionen Euro aus Leverkusen. In seiner ersten Saison an der Anfield Road erfüllt Wirtz die mit der hohen Ablösesummen verbundenen Erwartungen noch nicht

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jürgen Klopp über Florian Wirtz: "Ich will dem Jungen keinen Druck machen"

    "Ich will dem Jungen keinen Druck machen. Ich glaube wirklich, dass er schon gezeigt hat, wie gut er in einer schwierigen Saison sein kann", meinte Klopp. Der amtierende englische Meister Liverpool belegt aktuell in der Premier League mit Trainer Arne Slot nur den vierten Platz. Der Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal beträgt schon 15 Punkte, sodass bei noch vier ausstehenden Partien eine Titelverteidigung nicht mehr möglich ist. 

    In der Champions League schieden die Reds im Viertelfinale chancenlos durch zwei 0:2-Niederlagen gegen den amtierenden Königsklassen-Sieger Paris Saint-Germain aus. 

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  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Vier Scorerpunkte für Florian Wirtz im DFB-Test gegen die Schweiz

    "Ich hoffe, dass all meine Ex-Spieler eine tolle Weltmeisterschaft spielen", sagte Klopp allgemein, der das Turnier als Experte begleiten wird. 

    Wirtz debütierte im September 2021 für das DFB-Team und hat bislang 39 Länderspiele (zehn Tore) absolviert. Im März glänzte er beim deutschen 4:3-Sieg im Freundschaftsspiel in der Schweiz mit zwei Toren und zwei Assists. Seinen Platz im deutschen 26 Spieler starken WM-Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann im Mai bekanntgeben wird, hat der 22-Jährige sicher.

  • Deutschlands Gruppenspiele bei der WM:

    • 14.06., 19 Uhr: Deutschland - Curacao
    • 20.06., 22 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste
    • 25.06., 22 Uhr: Ecuador - Deutschland

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".