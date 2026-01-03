Der FC Bayern München und der FC Barcelona haben wohl ein Auge auf das gleiche Abwehrtalent geworfen.
Ein 1,96-Meter-Hühne als Nachfolger für Min-jae Kim? FC Bayern hat angeblich portugiesischen Innenverteidiger im Visier
Wie Foot Mercato berichtet, beobachten der deutsche und der spanische Meister die Entwicklung von Innenverteidiger Tiago Gabriel ganz genau. Zudem soll auch der finanzstarke saudi-arabische Erstligist Neom SC den 21-Jährigen auf dem Zettel haben, der aktuell für US Lecce in der Serie A spielt.
Die Italiener hatten Gabriel Anfang 2025 für lediglich 1,25 Millionen Euro von Estrela Amadora aus Portugal verpflichtet. Da der Vertrag des Portugiesen 2027 ausläuft, könnte Lecce im kommenden Sommer dazu bereit sein, ihn zu verkaufen und wichtige Einnahmen zu generieren.
Tiago Gabriel kämpft mit Lecce gegen den Abstieg aus der Serie A
Von konkreten Avancen seitens Bayern oder Barca ist in dem Bericht allerdings keine Rede. Und ein Transfer schon im Januar ist für Lecce demnach praktisch ausgeschlossen, da man den Leistungsträger im Abstiegskampf mindestens bis Saisonende halten wolle. Lediglich bei einem außergewöhnlich hohen Angebot sei der Tabellen-17. der Serie A schon im Wintertransferfenster zu Gesprächen bereit.
Gabriel, in Frankreich geboren, wurde unter anderem bei Sporting Lissabon ausgebildet. Mit 15 verließ er die Nachwuchsabteilung des portugiesischen Topklubs jedoch in Richtung des kleineren Vereins Vitoria Setubal, den Sprung zum Profi schaffte er später dann bei Estrela Amadora.
Bei Lecce musste sich der portugiesische U21-Nationalspieler nach seiner Ankunft in der Rückrunde der vergangenen Saison noch hinten anstellen, spielte kaum. Seit Beginn der laufenden Spielzeit ist der 1,96-Meter-Mann, der ob seiner Größe allen voran in Luftzweikämpfen besonders stark ist, im Abwehrzentrum des italienischen Traditionsvereins aber absolut gesetzt. In 16 Serie-A-Einsätzen in 2025/26 gelang Gabriel ein Tor. Auch die italienischen Spitzenklubs Inter Mailand und Juventus Turin wurden zuletzt mit dem Youngster in Verbindung gebracht.
Bei Bayern und Barca könnte sich in der Innenverteidigung Einiges tun
Bei Bayern könnte sich im Sommer Bedarf auf der Innenverteidiger-Position ergeben. Min-jae Kim, hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah in der Innenverteidiger-Hierarchie klar nur noch die Nummer drei, gilt als Verkaufskandidat. Fenerbahce und einige italienische Vereine sollen Interesse an dem Südkoreaner anmelden, der im Januar aber wohl definitiv noch in München bleiben will.
Im Sommer könnte Gabriel dann einer der Kandidaten für Kims möglicherweise frei werdenden Kaderplatz werden. Ob Bayern noch dringenderen Bedarf im Abwehrzentrum hat, hängt indes an der Zukunftsentscheidung von Upamecano. Der Vertrag des Franzosen, den unter anderem Real Madrid umgarnen soll, läuft am Saisonende aus und wurde weiterhin nicht verlängert. Der FCB will das unbedingt tun und die Tendenz geht auch eindeutig zu einem Verbleib Upamecanos.
Dass sich Barca nach einem neuen Innenverteidiger umschaut, ist derweil nicht neu. Bei Ronald Araujo ist wegen mentaler Probleme weiterhin nicht klar, wann er Trainer Hansi Flick wieder zur Verfügung stehen kann. Andreas Christensen fällt derweil verletzungsbedingt monatelang aus, weshalb die Katalanen mehr Breite im Abwehrzentrum gut gebrauchen könnten. Dabei wurde Barca zuletzt aber auch mit größeren Namen wie Nathan Ake von Manchester City oder Chelsea-Dauerreservist Axel Disasi in Verbindung gebracht.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus
Spieler Position Alter Manuel Neuer Tor 39 Jahre Sven Ulreich Tor 37 Jahre Dayot Upamecano Abwehr 27 Jahre Raphael Guerreiro Abwehr 31 Jahre Leon Goretzka Mittelfeld 30 Jahre Serge Gnabry Mittelfeld 30 Jahre