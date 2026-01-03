Ein 1,96-Meter-Hühne als Nachfolger für Min-jae Kim? FC Bayern hat angeblich portugiesischen Innenverteidiger im Visier

Von konkreten Avancen seitens Bayern oder Barca ist in dem Bericht allerdings keine Rede. Und ein Transfer schon im Januar ist für Lecce demnach praktisch ausgeschlossen, da man den Leistungsträger im Abstiegskampf mindestens bis Saisonende halten wolle. Lediglich bei einem außergewöhnlich hohen Angebot sei der Tabellen-17. der Serie A schon im Wintertransferfenster zu Gesprächen bereit.

Gabriel, in Frankreich geboren, wurde unter anderem bei Sporting Lissabon ausgebildet. Mit 15 verließ er die Nachwuchsabteilung des portugiesischen Topklubs jedoch in Richtung des kleineren Vereins Vitoria Setubal, den Sprung zum Profi schaffte er später dann bei Estrela Amadora.

Bei Lecce musste sich der portugiesische U21-Nationalspieler nach seiner Ankunft in der Rückrunde der vergangenen Saison noch hinten anstellen, spielte kaum. Seit Beginn der laufenden Spielzeit ist der 1,96-Meter-Mann, der ob seiner Größe allen voran in Luftzweikämpfen besonders stark ist, im Abwehrzentrum des italienischen Traditionsvereins aber absolut gesetzt. In 16 Serie-A-Einsätzen in 2025/26 gelang Gabriel ein Tor. Auch die italienischen Spitzenklubs Inter Mailand und Juventus Turin wurden zuletzt mit dem Youngster in Verbindung gebracht.