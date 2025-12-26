Überraschung beim Poker um Bayerns Dayot Upamecano! Topklub distanziert sich offenbar von einem ablösefreien Transfer

Zuletzt hieß es, Upamecano verlange eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf 20 Millionen Euro, dazu ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen und eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro ab 2027. Forderungen, die der FC Bayern bisher nicht erfüllen will.

"Es ist für Upa ein großer Vertrag, ein wichtiger Zeitpunkt seiner Karriere", sagte Eberl vor der Winterpause. "Es gibt viele Argumente für Bayern. Es gibt aber natürlich auch beim Spieler in seinem Kopf wahrscheinlich das Argument: 'Warum nicht auch mal was anderes probieren?' Das ist das Leben im Fußball. Aber wir wollen und wir geben Gas."

Mit Real ist nun offenbar eine Option weggebrochen. Gehandelt wurde Upamecano zuletzt aber auch bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea.