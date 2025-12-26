Der FC Barcelona sondiert derzeit den Markt nach neuen Innenverteidigern und hat dabei offenbar zwei Spieler aus der Premier League im Auge.
Ein Wunsch von Hansi Flick und ein großes Problem: FC Barcelona beschäftigt sich wohl mit einem namhaften Spieler vom FC Chelsea
Axel Disasi spielt bei Chelsea keine Rolle mehr: Schlägt der FC Barcelona zu?
Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Barca-Trainer Hansi Flick bei den Vereinsoberen den Wunsch hinterlegt, bei passender Gelegenheit im Januar einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Aufgrund des monatelangen verletzungsbedingten Ausfalls von Andreas Christensen sowie der unklaren Fitness-Situation bei Ronald Araujo könnte dem spanischen Meister zusätzliche Breite im Abwehrzentrum guttun.
Ein möglicher Kandidat ist dabei laut Romano Axel Disasi vom FC Chelsea. Der 27-Jährige, der bei den Londonern überhaupt keine Rolle mehr spielt, sei Barca angeboten worden. Es gibt jedoch einen Haken: Eine Leihe kommt bei Disasi nicht infrage, daher müsste das finanziell bekanntlich ziemlich angeschlagene Barcelona Disasi in jedem Fall fest verpflichten.
- Getty Images Sport
FC Barcelona hat bei Axel Disasi wohl namhafte Konkurrenz
Disasis Vertrag bei Chelsea läuft zwar noch bis 2029, die Blues wollen den fünffachen französischen Nationalspieler im Wintertransferfenster jedoch los werden. Für Chelseas erste Mannschaft hat Disasi in der bisherigen Saison noch kein einziges Spiel absolviert, zuletzt kam er lediglich bei der U21 hin und wieder zum Einsatz.
Wie viel Ablöse ein interessierter Verein für Disasi hinblättern müsste, ist nicht bekannt. Aufgrund der scheinbar ausweglosen Situation bei Chelsea dürfte er aber vergleichsweise günstig zu haben sein. Neben Barca wird der Abwehrmann auch mit der AS Rom, Olympique Lyon und Paris FC in Verbindung gebracht. Romano zufolge wurde es mit Barcelona bis dato noch nicht konkreter, ein Hindernis könnte auch das hohe Gehalt sein.
Disasi war 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco zu Chelsea gewechselt. Nachdem er in der ersten Saison beim englischen Spitzenklub noch Stammkraft war, wurden seine Einsatzzeiten danach stetig geringer. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Disasi an Aston Villa verliehen worden, saß auch dort am Ende aber auf der Bank.
FC Barcelona hat wohl weiteren Premier-League-Verteidiger im Blick
Als zweiten Barca-Kandidaten bringt Romano derweil Marcos Senesi ins Spiel. Der Vertrag des Innenverteidigers beim AFC Bournemouth läuft am Saisonende aus, für das neue Jahr wird ein Abschied erwartet - ob nun schon im Januar oder erst im Sommer.
Barcelona soll bereits Kontakt aufgenommen haben, um sich über Senesis Situation und Zukunftspläne zu erkundigen. Der argentinische Nationalspieler hat in Bournemouth eine starke Entwicklung hingelegt, ist gesetzt beim Premier-League-Klub. Mit Juventus Turin und einigen weiteren Vereinen hätte Barca bei Senesi laut Romano aber starke Konkurrenz.
- Getty Images Sport
Innenverteidiger beim FC Barcelona: Diese Optionen hat Hansi Flick aktuell im Abwehrzentrum
Spieler Alter Pau Cubarsi 18 Eric Garcia 24 Jules Kounde (eigentlich Rechtsverteidiger) 27 Gerard Martin (eigentlich Linksverteidiger) 23
Verletzt:
Spieler Alter Andreas Christensen 29 Ronald Araujo 26