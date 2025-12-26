Ein Wunsch von Hansi Flick und ein großes Problem: FC Barcelona beschäftigt sich wohl mit einem namhaften Spieler vom FC Chelsea

Disasis Vertrag bei Chelsea läuft zwar noch bis 2029, die Blues wollen den fünffachen französischen Nationalspieler im Wintertransferfenster jedoch los werden. Für Chelseas erste Mannschaft hat Disasi in der bisherigen Saison noch kein einziges Spiel absolviert, zuletzt kam er lediglich bei der U21 hin und wieder zum Einsatz.

Wie viel Ablöse ein interessierter Verein für Disasi hinblättern müsste, ist nicht bekannt. Aufgrund der scheinbar ausweglosen Situation bei Chelsea dürfte er aber vergleichsweise günstig zu haben sein. Neben Barca wird der Abwehrmann auch mit der AS Rom, Olympique Lyon und Paris FC in Verbindung gebracht. Romano zufolge wurde es mit Barcelona bis dato noch nicht konkreter, ein Hindernis könnte auch das hohe Gehalt sein.

Disasi war 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco zu Chelsea gewechselt. Nachdem er in der ersten Saison beim englischen Spitzenklub noch Stammkraft war, wurden seine Einsatzzeiten danach stetig geringer. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Disasi an Aston Villa verliehen worden, saß auch dort am Ende aber auf der Bank.