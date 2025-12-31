Spektakuläre Rückkehr? Starspieler des FC Bayern München weckt offenbar Interesse von Fenerbahce Istanbul

Kim hatte sich bei Fenerbahce einst einen Namen im europäischen Fußball gemacht. Der türkische Spitzenklub holte den Südkoreaner 2021 von Beijing Guoan aus China nach Istanbul, mit starken Leistungen für Fenerbahce empfahl sich Kim für einen Wechsel zur SSC Neapel.

Bei den Italienern avancierte er zu einem der besten Verteidiger der Serie A und gewann den Meistertitel, ehe er wiederum ein Jahr später im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse zu Bayern wechselte.