Min-Jae KimGetty
Oliver Maywurm

Spektakuläre Rückkehr? Starspieler des FC Bayern München weckt offenbar Interesse von Fenerbahce Istanbul

Bei Fenerbahce Istanbul machte sich Min-jae Kim in Europa einst einen Namen. Kehrt er bald in die Türkei zurück?

Bei Bayern Münchens Innenverteidiger Min-jae Kim könnte sich eine spektakuläre Rückkehr anbahnen. Wie der Journalist Murat Zorlu von Sports Digitale berichtet, beschäftigt sich Fenerbahce mit einer möglichen Verpflichtung Kims.

  • Bei Fenerbahce begann Kims Aufstieg

    Kim hatte sich bei Fenerbahce einst einen Namen im europäischen Fußball gemacht. Der türkische Spitzenklub holte den Südkoreaner 2021 von Beijing Guoan aus China nach Istanbul, mit starken Leistungen für Fenerbahce empfahl sich Kim für einen Wechsel zur SSC Neapel. 

    Bei den Italienern avancierte er zu einem der besten Verteidiger der Serie A und gewann den Meistertitel, ehe er wiederum ein Jahr später im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse zu Bayern wechselte.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Kim hat seinen Stammplatz beim FC Bayern verloren

    Beim FCB war er in seinen ersten beiden Spielzeiten noch meist Stammkraft, in der laufenden Saison muss sich Kim im Abwehrzentrum aber hinter dem gesetzten Duo Dayot Upamecano und Jonathan Tah anstellen. 

    Trotz bis 2028 datierten Vertrags wird daher über einen Abschied des 29-Jährigen spekuliert, auch italienische Klubs wie die AC Milan sollen Interesse anmelden.

  • Die Leistungsdaten von Min-Jae Kim beim FC Bayern München

    • Spiele: 17
    • Tore: 0
    • Assists: 1
    • Einsatzminuten: 790

