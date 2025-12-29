Ende November hat sich Ronald Araujo weitestgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und war nicht mehr Teil des Kaders von Trainer Hansi Flick, um sich nach einer schwierigen Phase beim FC Barcelona um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Nun spricht Araujo erstmals wieder öffentlich.
Nach Auszeit und wochenlanger Stille! Mental angeknackster Star des FC Barcelona meldet sich mit Video zu Wort
In den sozialen Medien ist Araujo in einem Video der uruguayischen Nationalmannschaft zu sehen. Der Verteidiger spricht jedoch nicht über etwaige Comeback-Pläne, sondern erinnert sich an den ersten Fußball, den er als Kind geschenkt bekommen hat.
"Es war ein guter, ein originaler Ball. Meine Mutter hat dafür viel Geld ausgegeben. Ich habe die ganze Nacht mit dem Ball im Arm geschlafen", erklärt der 26-Jährige, der sich Ende November nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea in Absprache mit Flick und Klub-Präsident Joan Laporta für eine Auszeit entschied.
Klar ist laut Mundo Deportivo inzwischen auch: Araujo nahm am Montag beim öffentlichen Training des Vereins wieder teil und wollte diese Gelegenheit nutzen, um sich auch bei den Fans für die Unterstützung zu bedanken.
- Getty Images Sport
Positive Anzeichen bei Araujo
Die weiteren intimen Video-Aussagen des Profis über die Anfälligkeit für die Desserts seiner Mutter dürfen außerdem als positives Anzeichen interpretiert werden. "Nach dem Asado (gegrilltes Festmahl, Anm.d.Red.) will ich immer einen Kuchen mit Obstsalat von meiner Mutter. Heute gibt es Dulce de Leche und Schokolade ich könnte locker drei Portionen essen", sagte Araujo.
Mental scheint es bei Araujo also eher bergauf zu gehen. Wie es mit dem Defensiv-Spezialisten sportlich weitergeht, bleibt dagegen abzuwarten. Klar scheint: Barca wird Araujo genügend Zeit und Raum geben, um sich mental vollständig zu erholen.
"Ich möchte Araujo Mut zusprechen und ihn verteidigen. Er ist stark kritisiert worden, aber meiner Meinung nach ist das nicht fair. Er gibt auf dem Platz alles, er ist unser Kapitän. Jetzt muss er das durchstehen, denn er ist ein sehr emotionaler Mensch. Er macht eine schwere Zeit durch und ich will im auf diesem Weg sagen, dass wir bei ihm sind, dass er es abhaken soll, denn wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Kein einzelner ist alleine für Siege oder Niederlagen verantwortlich", betonte Laporta bereits nach der Partie gegen Chelsea.
Zusammen mit einem persönlichen Coach möchte Araujo daran arbeiten, wieder ganz der Alte zu werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2031.
Die Saison 2025/26 von Ronald Araujo
- Spiele: 15
- Spielminuten: 886
- Tore: 2
- Vorlagen: 0