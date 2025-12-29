Nach Auszeit und wochenlanger Stille! Mental angeknackster Star des FC Barcelona meldet sich mit Video zu Wort

Die weiteren intimen Video-Aussagen des Profis über die Anfälligkeit für die Desserts seiner Mutter dürfen außerdem als positives Anzeichen interpretiert werden. "Nach dem Asado (gegrilltes Festmahl, Anm.d.Red.) will ich immer einen Kuchen mit Obstsalat von meiner Mutter. Heute gibt es Dulce de Leche und Schokolade ich könnte locker drei Portionen essen", sagte Araujo.

Mental scheint es bei Araujo also eher bergauf zu gehen. Wie es mit dem Defensiv-Spezialisten sportlich weitergeht, bleibt dagegen abzuwarten. Klar scheint: Barca wird Araujo genügend Zeit und Raum geben, um sich mental vollständig zu erholen.

"Ich möchte Araujo Mut zusprechen und ihn verteidigen. Er ist stark kritisiert worden, aber meiner Meinung nach ist das nicht fair. Er gibt auf dem Platz alles, er ist unser Kapitän. Jetzt muss er das durchstehen, denn er ist ein sehr emotionaler Mensch. Er macht eine schwere Zeit durch und ich will im auf diesem Weg sagen, dass wir bei ihm sind, dass er es abhaken soll, denn wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Kein einzelner ist alleine für Siege oder Niederlagen verantwortlich", betonte Laporta bereits nach der Partie gegen Chelsea.

Zusammen mit einem persönlichen Coach möchte Araujo daran arbeiten, wieder ganz der Alte zu werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2031.