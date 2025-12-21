Bittere Nachricht für Hansi Flick und Co.: Abwehrspieler Andreas Christensen wird dem FC Barcelona wohl mehrere Monate lang nicht zur Verfügung stehen.
Er fällt voraussichtlich monatelang aus! FC Barcelona gibt bittere Diagnose für Nationalspieler bekannt
FC Barcelona: Andreas Christensen verletzte sich im Training schwer
Wie Barca am Sonntag bekanntgab, hat sich Christensen am Samstag im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Der Innenverteidiger habe sich das Knie unglücklich verdreht und werde konservativ behandelt, eine Operation ist nicht geplant.
Zur genauen Ausfallzeit von Christensen machte der spanische Meister zwar keine offiziellen Angaben. Angesichts der Schwere der Verletzung dürfte er aber monatelang ausfallen. "Wir sind bei dir, Andreas", sprach Barca dem Dänen via Social Media Mut zu.
Andreas Christensen hatte zuletzt erstes Saisontor für Barca erzielt
Nachdem er beinahe die komplette Vorsaison verletzte verpasst hatte, kämpfte sich Christensen diese Spielzeit wieder zurück ins Team. Einen Stammplatz hat der dänische Nationalspieler unter Flick zwar nicht, er kommt allerdings regelmäßig zum Einsatz.
Wettbewerbsübergreifend stand Christensen in 2025/26 bisher 17-mal auf dem Platz, jüngst gelang ihm beim 2:0-Sieg in der Copa del Rey bei Drittligist CD Guadalajara sein erstes Saisontor. Es war der wichtige Führungstreffer für die Katalanen in der 76. Minute, nachdem sich die Flick-Elf zuvor überraschend schwer getan hatte. Christensen hatte zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit in der Startelf gestanden, meist wird er eingewechselt.
Umso bitterer wird Christensens Ausfall dadurch, dass Barcelona mit Ronald Araujo derzeit noch auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten muss. Der Uruguayer wird aber voraussichtlich Anfang Januar wieder zurückkehren können.
Andreas Christensens Vertrag beim FC Barcelona läuft aus
Christensen, 2022 vom FC Chelsea zu den Blaugrana gewechselt, war in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit einem Abschied aus Barcelona in Verbindung gebracht worden. Im Sommer galt der 29-Jährige lange als Verkaufskandidat, ehe Barca doch wieder umdachte, da mit Inigo Martinez ein weiterer Innenverteidiger den Verein in Richtung Saudi-Arabien verließ.
Christensens Vertrag in Barcelona läuft am Saisonende aus. Ob er darüber hinaus eine Zukunft im Camp Nou hat, ist derzeit noch offen.
Nun auch Andreas Christensen: Diese Spieler fehlen Barca derzeit verletzt
- Ronald Araujo (unbekannte Verletzung; Rückkehr voraussichtlich Anfang Januar)
- Andreas Christensen (Teilriss des vorderen Kreuzbandes; Rückkehr voraussichtlich in einigen Monaten)
- Pedri (Wadenprobleme; Rückkehr voraussichtlich Ende Dezember)
- Gavi (Knieverletzung; Rückkehr voraussichtlich Ende Februar)
- Dani Olmo (Schulterverletzung; Rückkehr voraussichtlich Anfang Januar)