Er fällt voraussichtlich monatelang aus! FC Barcelona gibt bittere Diagnose für Nationalspieler bekannt

Nachdem er beinahe die komplette Vorsaison verletzte verpasst hatte, kämpfte sich Christensen diese Spielzeit wieder zurück ins Team. Einen Stammplatz hat der dänische Nationalspieler unter Flick zwar nicht, er kommt allerdings regelmäßig zum Einsatz.

Wettbewerbsübergreifend stand Christensen in 2025/26 bisher 17-mal auf dem Platz, jüngst gelang ihm beim 2:0-Sieg in der Copa del Rey bei Drittligist CD Guadalajara sein erstes Saisontor. Es war der wichtige Führungstreffer für die Katalanen in der 76. Minute, nachdem sich die Flick-Elf zuvor überraschend schwer getan hatte. Christensen hatte zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit in der Startelf gestanden, meist wird er eingewechselt.

Umso bitterer wird Christensens Ausfall dadurch, dass Barcelona mit Ronald Araujo derzeit noch auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten muss. Der Uruguayer wird aber voraussichtlich Anfang Januar wieder zurückkehren können.