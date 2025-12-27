Ein neuer Innenverteidiger wird gesucht! FC Barcelona macht offenbar bei Star von Manchester City ernst

Informationen des türkischen Transfer-Experten Ekrem Konur zufolge prüft der FC Barcelona ernsthaft die Option einer Verpflichtung von Nathan Ake von Manchester City. Dabei soll es sich entweder um eine reine Leihe oder ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption am Ende der Saison gehen.

Zudem nennt die spanische Sport zwei potenzielle Kandidaten aus der Bundesliga: Der von Tottenham Hotspur derzeit an den Hamburger SV verliehene Luka Vuskovic sowie Konstantinos Koulierakis vom VfL Wolfsburg. Die katalanische Tageszeitung schreibt jedoch zugleich, dass wohl keiner der beiden Spieler im Januar für einen Wechsel zur Verfügung stehen wird.