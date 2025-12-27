Der FC Barcelona sondiert derzeit den Markt nach neuen Innenverteidigern. Nachdem es zuletzt hieß, die Katalanen hätten dabei zwei Spieler aus der Premier League im Auge, tauchen nun neue Kandidaten auf.
Ein neuer Innenverteidiger wird gesucht! FC Barcelona macht offenbar bei Star von Manchester City ernst
Informationen des türkischen Transfer-Experten Ekrem Konur zufolge prüft der FC Barcelona ernsthaft die Option einer Verpflichtung von Nathan Ake von Manchester City. Dabei soll es sich entweder um eine reine Leihe oder ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption am Ende der Saison gehen.
Zudem nennt die spanische Sport zwei potenzielle Kandidaten aus der Bundesliga: Der von Tottenham Hotspur derzeit an den Hamburger SV verliehene Luka Vuskovic sowie Konstantinos Koulierakis vom VfL Wolfsburg. Die katalanische Tageszeitung schreibt jedoch zugleich, dass wohl keiner der beiden Spieler im Januar für einen Wechsel zur Verfügung stehen wird.
Barcelona will wohl Innenverteidiger verpflichten
Barca-Trainer Hansi Flick soll bei den Vereins-Oberen den Wunsch hinterlegt haben, bei passender Gelegenheit im Januar einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Aufgrund des monatelangen verletzungsbedingten Ausfalls von Andreas Christensen sowie der unklaren Fitness-Situation bei Ronald Araujo könnte dem spanischen Meister zusätzliche Breite im Abwehrzentrum guttun. Wie Fabrizio Romano berichtete, sind zwei Kandidaten dabei Axel Disasi vom FC Chelsea und Marcos Senesi von AFC Bournemouth.
Schnappt sich Barcelona Ake von City?
Der niederländische Nationalspieler Ake wiederum entspricht zwar nicht der traditionellen Altersklasse, auf die Barcelona normalerweise abzielt, aber sein Profil ist aus sportlicher Sicht sehr attraktiv. Mit 30 Jahren bringt Ake eine Vielseitigkeit mit, die Flicks Mannschaft derzeit fehlt. Er fühlt sich sowohl als linker Innenverteidiger als auch als linker Außenverteidiger wohl und bietet taktische Flexibilität.
Zudem wird Akes Training unter Pep Guardiola bei City als großer Vorteil angesehen. Seine Vertrautheit mit Positionsspiel, Spielaufbau und defensiver Disziplin passt gut zur Spielweise von Barcelona. Für die sportliche Führung von Barcelona ist die Logik klar: Ein Spieler, der bereits mit Guardiolas Methoden vertraut ist, wird sich wahrscheinlich schnell in ein System einfinden, das auf Kontrolle, Struktur und intelligentes Verteidigungsverhalten fußt. Bei einer kurzfristigen Ausleihe ist sofortige Anpassungsfähigkeit entscheidend, und Ake wird als fähig angesehen, dies ohne längere Eingewöhnungszeit zu leisten.
Ake bei City meist auf der Bank
Ake spielt seit 2020 für Manchester. 45,3 Millionen Euro legten die Citizens damals hin, um ihn aus Bournemouth loszueisen. 158 Pflichtspiele riss er seitdem ab (zehn Tore, drei Vorlagen). In der laufenden Saison kam Ake bislang 14-mal zum Einsatz, stand jedoch erst fünfmal in der Startelf.
Diese Optionen hat Hansi Flick aktuell im Abwehrzentrum
- Pau Cubarsi (18)
- Eric Garcia (24)
- Jules Kounde (eigentlich Rechtsverteidiger, 27)
- Gerard Martin (eigentlich Linksverteidiger, 23)