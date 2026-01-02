Alle Transferanfragen abgelehnt: Bleibt der FC Bayern auf einem Verkaufskandidaten sitzen?

Ein Wechsel sei derzeit demnach ausgeschlossen. Stattdessen ist der Südkoreaner fest entschlossen, mindestens bis zum Sommer beim deutschen Rekordmeister zu bleiben, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Gerüchte über einen Abschied Kims kursieren bereits seit geraumer Zeit. Erst kürzlich berichtete Journalist Murat Zorlu von Sports Digitale, dass Fenerbahce ein Auge auf Kim geworfen haben soll.