Ein Abschied von Min-jae Kim vom FC Bayern München kommt vorerst wohl nicht zustande. Wie Sky berichtet, hat der Innenverteidiger vor Beginn des Winter-Transferfensters zwar mehrere Anfragen erhalten - unter anderem von Fenerbahce Istanbul und mehreren italienischen Klubs - diese jedoch allesamt abgelehnt.
Alle Transferanfragen abgelehnt: Bleibt der FC Bayern auf einem Verkaufskandidaten sitzen?
Ein Wechsel sei derzeit demnach ausgeschlossen. Stattdessen ist der Südkoreaner fest entschlossen, mindestens bis zum Sommer beim deutschen Rekordmeister zu bleiben, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.
Gerüchte über einen Abschied Kims kursieren bereits seit geraumer Zeit. Erst kürzlich berichtete Journalist Murat Zorlu von Sports Digitale, dass Fenerbahce ein Auge auf Kim geworfen haben soll.
Min-jae Kim wechselte einst für 50 Millionen zum FC Bayern
Bereits zuvor hatte sich der Südkoreaner bei den Türken einen Namen in Europa gemacht: 2021 wechselte er von Beijing Guoan nach Istanbul und überzeugte dort mit starken Leistungen. Diese machten ihn für die SSC Neapel interessant, wo Kim zu einem der besten Verteidiger der Serie A avancierte und italienischer Meister wurde. Ein Jahr später, im Sommer 2023, sicherte sich der FC Bayern München den 29-Jährigen für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro.
Aktuell spielt Kim im Team von Trainer Vincent Kompany nur eine untergeordnete Rolle, muss sich stets hinter den gesetzten Dayot Upamecano und Jonathan Tah in der Innenverteidigung anstellen. Bislang reichte es dennoch für immerhin 17 Einsätze in dieser Saison.
Min-jae Kim: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 17
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 790