"DU DU DU DU DU DU": Premier-League-Klub feiert Tor gegen England - und erntet reichlich Kritik

Aston Villa hat sich über die zwei Tore von England-Gegner Belgien wohl etwas zu viel gefreut. Die Fans beschwerten sich.

Aston Villa sorgte am Dienstagabend für gespaltene Meinungen in Englands Fanszene. Als Youri Tielemans, Spieler der Villans, für Belgien gegen England zum ersten Mal traf, kommentierte der X-Account (ehemals Twitter) den Treffer noch unemotional. Doch beim Doppelpack in der 36. Minute war es dann um die Zurückhaltung geschehen.

"DU DU DU DU DU DU YOURI TIELEMANSSS", repostete der Klub-Account von Aston Villa den Tor-Post Belgiens mit einem Jubelbild des Doppelpackers. Grund genug für Unmengen an Kritik von englischen Fans, die ihre heimischen Klubs nicht für die Gegner der Three Lions jubeln sehen wollen.