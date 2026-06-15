Während des Auftaktspiels der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Marokko (1:1) soll Vinicius Junior das verpflichtende Halbzeit-Interview abgelehnt haben. "Die FIFA wird dich bestrafen", soll ein Reporter laut ihm zugerufen haben, Vinicius soll geantwortet haben: "Wir werden die Strafe bezahlen, aber wir werden keine Interviews geben."
Droht ihm jetzt sogar eine Strafe? Vinicius Junior sorgt für Wirbel bei der WM
Halbzeit-Interview bei der WM? "Katastrophal!"
Kapitän Marquinhos hatte dieses Briefing von seinem Teamkollegen aber offenbar nicht bekommen und mit seinem Halbzeit-Interview eine Debatte im ZDFüber etwaige kurze Gespräche mit Spielern zwischen den Spielhälften ausgelöst.
"Wir werden versuchen, in der zweiten Hälfte so weiterzumachen. Ein Ergebnis, auf das wir aufbauen können. Mal schauen, wie es weitergeht", hatte der PSG-Innenverteidiger gesagt. Daraufhin fragte ZDF-Moderator Jochen Breyer in die Runde, was seine Experten denn von den Interviews halten würden.
Fast gleichzeitig schlugen die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer bei ihrem Urteil in dieselbe Kerbe. "Katastrophal", sagte Kramer. Mertesacker entgegnete: "Schwierig!"
Kramer führte aus: "Also, das geht nicht, finde ich. Das geht wirklich nicht! Du bist schon in einem Fokus. Und du nimmst jedem Spieler da drei Minuten, du musst dann zu irgendeinem Slot. Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit. Und da kommt ja auch nix Vernünftiges bei herum. Was willst du da sagen?"
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Vinicius Junior trifft per Traumtor zum Ausgleich gegen Marokko
Vinicius hatte gegen Marokko noch vor seinem verweigerten Halbzeit-Interview mit einem Traumtor für den Ausgleich und den gleichzeitigen Endstand gegen Marokko gesorgt. Die marokkanische Führung hatte indes Ismael Saibari erzielt. Der 25-Jährige soll kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen.
Nach der Partie kam es zumindest für Vinicius aber zu einem weiteren Kuriosum. Auf der Pressekonferenz stellte ihm ein Journalist eine Frage auf Englisch, Vinicius bat darum, dass ihm die Frage auf Spanisch gestellt werde, dies wurde jedoch von einem FIFA-Offiziellen mit Verweis auf die verfügbaren Übersetzungen abgelehnt. Ähnliche Vorfälle hatte es zuvor schon bei Frenkie de Jong von den Niederlanden oder Achraf Hakimi von Marokko gegeben.
De Jong, langjähriger Profi des FC Barcelona, wurde vor dem Spiel gegen Japan eine Frage auf Spanisch gestellt, ehe ein FIFA-Mitarbeiter einschritt: "Entschuldigung, es muss auf Englisch, Japanisch oder Niederländisch sein, bitte."
Für Vinicius und die Selecao geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag (2:30 Uhr) mit der Pflichtaufgabe gegen Haiti weiter. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet Schottland am 25. Juni.
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.