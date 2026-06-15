Droht ihm jetzt sogar eine Strafe? Vinicius Junior sorgt für Wirbel bei der WM

Kapitän Marquinhos hatte dieses Briefing von seinem Teamkollegen aber offenbar nicht bekommen und mit seinem Halbzeit-Interview eine Debatte im ZDFüber etwaige kurze Gespräche mit Spielern zwischen den Spielhälften ausgelöst.

"Wir werden versuchen, in der zweiten Hälfte so weiterzumachen. Ein Ergebnis, auf das wir aufbauen können. Mal schauen, wie es weitergeht", hatte der PSG-Innenverteidiger gesagt. Daraufhin fragte ZDF-Moderator Jochen Breyer in die Runde, was seine Experten denn von den Interviews halten würden.

Fast gleichzeitig schlugen die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer bei ihrem Urteil in dieselbe Kerbe. "Katastrophal", sagte Kramer. Mertesacker entgegnete: "Schwierig!"

Kramer führte aus: "Also, das geht nicht, finde ich. Das geht wirklich nicht! Du bist schon in einem Fokus. Und du nimmst jedem Spieler da drei Minuten, du musst dann zu irgendeinem Slot. Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit. Und da kommt ja auch nix Vernünftiges bei herum. Was willst du da sagen?"