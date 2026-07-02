DFB-Spitze legt ihm Rücktritt nahe: Julian Nagelsmann steht wohl unmittelbar vor dem Aus

Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem.

Dann wurde Nagelsmann laut Bild ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis "allerspätestens Anfang der kommenden Woche" werde eine Entscheidung fallen, am Donnerstag soll nach SID-Informationen nichts mehr verkündet werden.