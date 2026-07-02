Informationen der Bild-Zeitung zufolge verließ der aus München eingeflogene Nagelsmann das dreistündige Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main kurz vor halb zwei in einer schwarzen Limousine.
DFB-Spitze legt ihm Rücktritt nahe: Julian Nagelsmann steht wohl unmittelbar vor dem Aus
Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem.
Dann wurde Nagelsmann laut Bild ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis "allerspätestens Anfang der kommenden Woche" werde eine Entscheidung fallen, am Donnerstag soll nach SID-Informationen nichts mehr verkündet werden.
- Getty Images
Jürgen Klopp gilt als Favorit auf die Nagelsmann-Nachfolge
Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp, derzeit WM-Experte für MagentaTV und im Hauptjob Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.
Sollte Klopp grünes Licht geben, kann er von der Exit-Option in seinem RB-Vertrag Gebrauch machen, wie Sky berichtet hatte. Diese habe er sich vor seinem Engagement zusichern lassen.
Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer
Zeitraum Team 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - heute Deutschland