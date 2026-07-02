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JULIAN NAGELSMANN Getty Images

DFB-Spitze legt ihm Rücktritt nahe: Julian Nagelsmann steht wohl unmittelbar vor dem Aus

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann

Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag steht Bundestrainer Julian Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung.

Informationen der Bild-Zeitung zufolge verließ der aus München eingeflogene Nagelsmann das dreistündige Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main kurz vor halb zwei in einer schwarzen Limousine.

  • Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem. 

    Dann wurde Nagelsmann laut Bild ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis "allerspätestens Anfang der kommenden Woche" werde eine Entscheidung fallen, am Donnerstag soll nach SID-Informationen nichts mehr verkündet werden.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp gilt als Favorit auf die Nagelsmann-Nachfolge

    Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp, derzeit WM-Experte für MagentaTV und im Hauptjob Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.

    Sollte Klopp grünes Licht geben, kann er von der Exit-Option in seinem RB-Vertrag Gebrauch machen, wie Sky berichtet hatte. Diese habe er sich vor seinem Engagement zusichern lassen.

  • Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer

    ZeitraumTeam
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - heuteDeutschland