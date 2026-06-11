Das wurde einst als No-Go verpönt! Spektakuläre Transfer-Revolution im Weltfußball offenbar fix

Die UEFA habe den neuen Transfer-Regeln bereits zugestimmt, heißt es. Auch die Regularien bei minderjährigen Spielern sollen angepasst werden. "Unter bestimmten Bedingungen" dürften U18-Spieler ab 2027 auch Verträge abschließen, die länger gültig sind, als die aktuell maximal erlaubten drei Jahre.

Das Prinzip der verpflichtenden Ausstiegsklauseln gibt es im europäischen Klub-Fußball bereits in der spanischen LaLiga aufgrund des dort vorherrschenden Arbeitsrechts. Das sieht vor, dass es Arbeitnehmern möglich ist, jederzeit aus einem Arbeitsverhältnis austreten zu können. Dies wird im spanischen Profifußball durch eine Ausstiegsklausel gewährleistet.

Im Zuge dessen entstanden bei Transfers oder Vertragsverlängerungen bei Spielern von Real Madrid oder dem FC Barcelona absurde Summen, die einen Ausstieg aus dem Vertrag ermöglichen sollten. Die Ausstiegsklausel von Lamine Yamal etwa beläuft sich auf einer Milliarde Euro.