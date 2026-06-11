Das wurde einst als No-Go verpönt! Spektakuläre Transfer-Revolution im Weltfußball offenbar fix

Wie die spanische as berichtet, müssen alle ab dem 1. Januar 2027 geschlossenen Verträge im Weltfußball eine Ausstiegsklausel enthalten. Das sei das Ergebnis einer Sitzung in Mexiko-Stadt von FIFA-Verantwortlichen vor dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend (21 Uhr).
Eine Ausstiegsklausel sei fortan verpflichtend und alle Parteien müssten der Exit-Option im Zuge einer Vertragsunterschrift zustimmen. Zudem sollen Profis an den eigenen Wechseln mitverdienen und fünf Prozent der Transfersumme erhalten.