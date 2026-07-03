"Das war schon außergewöhnlich": Spanier bringt Ralf Rangnick bei Live-Premiere ins Schwärmen

"Ich sage ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wer Man of the Match war, dann heißt der Rodri", sagte Rangnick bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich. So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live noch nie erlebt."

Neben Pedri und Dani Olmo bildete Rodri das Herz des spanischen Mittelfelds. Der 30-Jährige von Manchester City sammelte die meisten Ballkontakte aller Spieler auf dem Platz (108) und brachte 92 Prozent seiner Pässe an den Mann.

"Brutal sicher am Ball, brutal ruhig, immer da, wenn man ihn braucht", schwärmte auch Österreichs Nicolas Seiwald von seinem Gegenüber. "Er ist ein Top-Top-Spieler."