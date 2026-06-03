Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet beim WM-Auftakt gegen Curacao mit einem Schützenfest der deutschen Nationalmannschaft.
"Das Problem wird die Mannschaft begleiten": Lothar Matthäus sieht Konfliktpotenzial zwischen zwei DFB-Stars
"Ohne respektlos gegenüber Curacao sein zu wollen: Alles andere als ein klarer Sieg ist ein No-Go", sagte Matthäus in seiner WM-Kolumne in der Sport Bild: "Ich erwarte dieses Mal ein ähnliches Ergebnis wie 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien, was damals der erste Schritt auf dem Weg ins Finale war."
Die DFB-Elf startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao in das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.
Mit einer "überzeugenden Leistung und einem klaren Sieg" gegen Curacao könne die deutsche Mannschaft "sofort für positive Stimmung sorgen und die Fans emotional mitnehmen", sagte Matthäus: "Vielleicht sogar ähnlich, wie es uns 1990 beim 4:1 gegen das allerdings starke Jugoslawien gelang. Der Sieg gab uns damals enormen Schub Richtung Titelgewinn."
- Getty Images
Lothar Matthäus warnt Antonio Rüdiger - und wundert sich Alexander Nübels Nominierung
Bei der WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) in Chicago gegen die USA erwartet Matthäus von Bundestrainer Julian Nagelsmann, "dass wir zu mindestens 90 oder 95 Prozent" die deutsche Nationalmannschaft sehen, die auch gegen Curacao in die WM startet. Gegen den "krassen Außenseiter" müsse es dann "auf jeden Fall unsere erste Elf sein, damit sie sich für die schwereren Aufgaben danach einspielen kann. Wenn auch sicherlich offensiver ausgerichtet als gegen stärkere Gegner."
Derweil sieht Matthäus auch Konfliktpotenzial im deutschen Kader. "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will. Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben", sagte Matthäus.
Die Nominierung von Alexander Nübel als dritten Torwart habe ihn zudem gewundert. "Der dritte Torhüter ist eigentlich auch dafür da, für Harmonie pur zu sorgen", so Matthäus. DFB-Rückkehrer Manuel Neuer und Nübel "mögen sich aber nicht, das war nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen, das weiß man auch schon länger." Auch Nagelsmann wisse, dass die beiden scharfe Konkurrenten seien und nicht unbedingt ein Doppelzimmer teilen sollten: "Das Problem wird die Mannschaft begleiten, weil es einfach so ist. Darauf müssen alle aufpassen."
Der deutsche Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Lennart Karl FC Bayern München 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11