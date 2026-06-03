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Julian NagelsmannGetty Images

"Das Problem wird die Mannschaft begleiten": Lothar Matthäus sieht Konfliktpotenzial zwischen zwei DFB-Stars

Weltmeisterschaft
Curaçao
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Antonio Rüdiger

Lothar Matthäus geht vom einem Schützenfest zum WM-Auftakt aus. Trotzdem gibt es auch einige Fragezeichen für ihn im DFB-Team.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet beim WM-Auftakt gegen Curacao mit einem Schützenfest der deutschen Nationalmannschaft. 

  • "Ohne respektlos gegenüber Curacao sein zu wollen: Alles andere als ein klarer Sieg ist ein No-Go", sagte Matthäus in seiner WM-Kolumne in der Sport Bild: "Ich erwarte dieses Mal ein ähnliches Ergebnis wie 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien, was damals der erste Schritt auf dem Weg ins Finale war."

    Die DFB-Elf startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao in das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

    Mit einer "überzeugenden Leistung und einem klaren Sieg" gegen Curacao könne die deutsche Mannschaft "sofort für positive Stimmung sorgen und die Fans emotional mitnehmen", sagte Matthäus: "Vielleicht sogar ähnlich, wie es uns 1990 beim 4:1 gegen das allerdings starke Jugoslawien gelang. Der Sieg gab uns damals enormen Schub Richtung Titelgewinn."

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  • Antonio RüdigerGetty Images

    Lothar Matthäus warnt Antonio Rüdiger - und wundert sich Alexander Nübels Nominierung

    Bei der WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) in Chicago gegen die USA erwartet Matthäus von Bundestrainer Julian Nagelsmann, "dass wir zu mindestens 90 oder 95 Prozent" die deutsche Nationalmannschaft sehen, die auch gegen Curacao in die WM startet. Gegen den "krassen Außenseiter" müsse es dann "auf jeden Fall unsere erste Elf sein, damit sie sich für die schwereren Aufgaben danach einspielen kann. Wenn auch sicherlich offensiver ausgerichtet als gegen stärkere Gegner."

    Derweil sieht Matthäus auch Konfliktpotenzial im deutschen Kader. "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will. Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben", sagte Matthäus.

    Die Nominierung von Alexander Nübel als dritten Torwart habe ihn zudem gewundert. "Der dritte Torhüter ist eigentlich auch dafür da, für Harmonie pur zu sorgen", so Matthäus. DFB-Rückkehrer Manuel Neuer und Nübel "mögen sich aber nicht, das war nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen, das weiß man auch schon länger." Auch Nagelsmann wisse, dass die beiden scharfe Konkurrenten seien und nicht unbedingt ein Doppelzimmer teilen sollten: "Das Problem wird die Mannschaft begleiten, weil es einfach so ist. Darauf müssen alle aufpassen."

  • Der deutsche Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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