"Das Problem wird die Mannschaft begleiten": Lothar Matthäus sieht Konfliktpotenzial zwischen zwei DFB-Stars

"Ohne respektlos gegenüber Curacao sein zu wollen: Alles andere als ein klarer Sieg ist ein No-Go", sagte Matthäus in seiner WM-Kolumne in der Sport Bild: "Ich erwarte dieses Mal ein ähnliches Ergebnis wie 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien, was damals der erste Schritt auf dem Weg ins Finale war."

Die DFB-Elf startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao in das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

Mit einer "überzeugenden Leistung und einem klaren Sieg" gegen Curacao könne die deutsche Mannschaft "sofort für positive Stimmung sorgen und die Fans emotional mitnehmen", sagte Matthäus: "Vielleicht sogar ähnlich, wie es uns 1990 beim 4:1 gegen das allerdings starke Jugoslawien gelang. Der Sieg gab uns damals enormen Schub Richtung Titelgewinn."