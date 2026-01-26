Liverpools Offensivstar Mohamed Salah hat derzeit eine absolute Horrorbilanz in der Premier League aufzuweisen.
Das ist seit über einem Jahrzehnt keinem anderen Spieler passiert! Mohamed Salah hat beim FC Liverpool eine dramatische Horrorbilanz
- Getty Images Sport
Mit Mohamed Salah in der Startelf gewann Liverpool zuletzt fast nie ein Premier-League-Spiel
Bei der 2:3-Niederlage beim AFC Bournemouth am Samstag stand Salah erstmals seit Ende November wieder in einem Premier-League-Spiel in der Startelf von Trainer Arne Slot. Der Ägypter schrieb dabei zwar einen Assist auf sein Scorer-Konto, die bittere Pleite konnte er allerdings nicht verhindern.
Nun zu der ernüchternden Salah-Bilanz: Liverpool hat jetzt sieben seiner letzten acht Premier-League-Partien verloren, wenn Salah von Beginn an spielte. Lediglich der 2:0-Erfolg über Aston Villa Anfang November bildete eine Ausnahme, ansonsten hagelte es mit Salah in der Anfangsformation gegen Crystal Palace (1:2), Chelsea (1:2), Manchester United (1:2), Brentford (2:3), Manchester City (0:3), Nottingham Forest (0:3) und zuletzt eben Bournemouth (2:3) jeweils Niederlagen.
Eine derartig erschreckende Serie hatte seit über einem Jahrzehnt kein Liverpool-Spieler mehr in seiner Statistik stehen. Der bis dato letzte Reds-Star, der ebenfalls sieben von acht aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen, bei denen er in der Startelf stand, verlor, war Dirk Kuyt. Dem Niederländer, der zwischen 2006 und 2012 insgesamt 285-mal für den englischen Topklub auflief, passierte das ausgerechnet in der Endphase seiner letzten Liverpool-Saison zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2012. Bei ihm sah es sogar noch verheerender aus, da den sieben Niederlagen kein Sieg, sondern lediglich ein Unentschieden (1:1 gegen Aston Villa im April 2012) gegenüber stand.
Zur darauf folgenden Spielzeit wechselte Kuyt dann von der Anfield Road zu Fenerbahce, 2018 beendete er schließlich seine Karriere.
Mohamed Salah hatte mit Wut-Interview für Ärger beim FC Liverpool gesorgt
Salah erlebt derweil eine turbulente Saison. Nach den langen Wochen mit schlechten Ergebnissen setzte Slot den Superstar Ende November und Anfang Dezember dreimal in Folge auf die Bank. Salah platzte daraufhin der Kragen, in einem berüchtigten Wut-Interview attackierte er Verein und Trainer und wurde für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (1:0) wenige Tage später suspendiert.
Salah entschuldigte sich zwar und kehrte Mitte Dezember beim 2:0 gegen Brighton erfolgreich ins Team zurück, dennoch wurde zwischenzeitlich heftig über einen vorzeitigen Abschied des ägyptischen Nationalspielers spekuliert. Dass Salah kurz nach dem Brighton-Spiel zum Afrika-Cup aufbrach, dürfte beiden Seiten inmitten der Turbulenzen ganz gelegen gekommen sein.
Beim Kontinentalturnier in Marokko konnte sich Salah seinen Traum vom ersten Titel mit der Nationalmannschaft nicht erfüllen. Ägypten scheiterte im Halbfinale am späteren Afrikameister Senegal (0:1) und wurde letztlich Vierter, da man das Spiel um Platz 3 gegen Nigeria auch wegen eines Fehlschusses von Salah im Elfmeterschießen verlor.
- Getty Images Sport
Wogen zwischen Mohamed Salah und FC Liverpool haben sich geglättet
Zurück in Liverpool haben sich die Wogen trotz der Enttäuschung gegen Bournemouth vorerst geglättet. Slot schwärmte zuletzt von Salahs Qualität, den er auch beim 3:0-Sieg in der Champions League bei Olympique Marseille vergangene Woche in die Startelf beordert hatte. Auch danach gab es positive Worte seitens des Liverpooler Coaches.
Die Niederlage vom Wochenende müssen Salah und Co. derweil schnell abschütteln, da am Mittwoch schon das nächste wichtige Spiel in der Königsklasse wartet. Zuhause gegen Qarabag Agdam will Liverpool am letzten Spieltag seinen Platz unter den Top-8 (aktuell Vierter) der Ligaphase verteidigen und damit den direkten Sprung ins Achtelfinale perfekt machen.
Mohamed Salahs Horrorbilanz beim FC Liverpool in der Übersicht
- 27. September: Crystal Palace vs. FC Liverpool 2:1
- 4. Oktober: FC Chelsea vs. FC Liverpool 2:1
- 19. Oktober: FC Liverpool vs. Manchester United 1:2
- 25. Oktober: FC Brentford vs. FC Liverpool 3:2
- 1. November: FC Liverpool vs. Aston Villa 2:0
- 9. November: Manchester City vs. FC Liverpool 3:0
- 22. November: FC Liverpool vs. Nottingham Forest 0:3
- 24. Januar: AFC Bournemouth vs. FC Liverpool 3:2