Das ist seit über einem Jahrzehnt keinem anderen Spieler passiert! Mohamed Salah hat beim FC Liverpool eine dramatische Horrorbilanz

Bei der 2:3-Niederlage beim AFC Bournemouth am Samstag stand Salah erstmals seit Ende November wieder in einem Premier-League-Spiel in der Startelf von Trainer Arne Slot. Der Ägypter schrieb dabei zwar einen Assist auf sein Scorer-Konto, die bittere Pleite konnte er allerdings nicht verhindern.

Nun zu der ernüchternden Salah-Bilanz: Liverpool hat jetzt sieben seiner letzten acht Premier-League-Partien verloren, wenn Salah von Beginn an spielte. Lediglich der 2:0-Erfolg über Aston Villa Anfang November bildete eine Ausnahme, ansonsten hagelte es mit Salah in der Anfangsformation gegen Crystal Palace (1:2), Chelsea (1:2), Manchester United (1:2), Brentford (2:3), Manchester City (0:3), Nottingham Forest (0:3) und zuletzt eben Bournemouth (2:3) jeweils Niederlagen.

Eine derartig erschreckende Serie hatte seit über einem Jahrzehnt kein Liverpool-Spieler mehr in seiner Statistik stehen. Der bis dato letzte Reds-Star, der ebenfalls sieben von acht aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen, bei denen er in der Startelf stand, verlor, war Dirk Kuyt. Dem Niederländer, der zwischen 2006 und 2012 insgesamt 285-mal für den englischen Topklub auflief, passierte das ausgerechnet in der Endphase seiner letzten Liverpool-Saison zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2012. Bei ihm sah es sogar noch verheerender aus, da den sieben Niederlagen kein Sieg, sondern lediglich ein Unentschieden (1:1 gegen Aston Villa im April 2012) gegenüber stand.

Zur darauf folgenden Spielzeit wechselte Kuyt dann von der Anfield Road zu Fenerbahce, 2018 beendete er schließlich seine Karriere.