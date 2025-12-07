"Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem": Mohamed Salah nach Zündstoff-Interview in der Kritik - FC Liverpool angeblich "offen" für Verkauf

Salah hatte am Samstag seinem Ärger Luft gemacht, nachdem er zum dritten mal in Folge von Trainer Arne Slot auf die Bank gesetzt und gegen Leeds auch nicht eingewechselt worden war. Er kritisierte unter anderem, er fühle sich, als sei er "unter den Bus geworfen" worden. Zu Slot habe er "kein Verhältnis mehr" und einen Verbleib über den Winter hinaus ließ der Torschützenkönig der Vorsaison (Vertrag bis 2027) offen.

Liverpools langjähriger Mittelfeldabräumer Danny Murphy äußerte bei 'Match of the Day' in der BBC bis zu einem gewissen Grad Verständnis für Salah und betonte, dass gerade "viele große Spieler bei den Fans gerade ihr Fett weg bekommen". Allerdings: "Ich glaube, du darfst emotional sein, du darfst wütend und frustriert sein. Er hat großartige Dinge für diesen Klub geleistet. Aber du musst es innerhalb der eigenen vier Wände lassen."

Für Murphy wäre es richtig gewesen, das Vier-Augen-Gespräch mit Slot zu suchen. Denn: "Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem und er schafft seinem Trainer ein riesiges Problem. Jetzt geht es nur noch um ihn und das macht man nicht. Ob man ihm zustimmt oder nicht - dieses Verhalten geht gar nicht."