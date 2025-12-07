In England ist das Echo auf das Zündstoff-Interview von Mohamed Salah nach dem 3:3 seines FC Liverpool bei Aufsteiger Leeds United am Samstagabend erwartungsgemäß riesig. Viele Ex-Spieler äußern sich – und kritisieren die Aussagen des Starstürmers.
"Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem": Mohamed Salah nach Zündstoff-Interview in der Kritik - FC Liverpool angeblich "offen" für Verkauf
Einer, der sich zu Wort gemeldet hat, ist Michael Owen. Liverpools einstiges Wunderkind begann seinen Post bei X mit den Worten "Oh, Mo Salah". Dann schrieb er: "Ich kann mir vorstellen, wie du fühlst. Du hast diese Mannschaft für eine lange Zeit getragen und alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber das ist ein Mannschaftssport und du kannst nicht öffentlich sagen, was du gesagt hast." Stattdessen hätte der Ägypter sich "auf die Lippen beißen" und nach der Rückkehr vom Afrika Cup in einigen Wochen die Lage neu bewerten sollen.
Während viele Fans Owen grundsätzlich zustimmten, bekam der ehemalige Ballon-d'Or-Sieger aufgrund seiner Vergangenheit beim Erzrivalen Manchester United auch jede Menge Spott und den Hinweis, er sei der Letzte, der Salah Ratschläge zum richtigen Verhalten an der Anfield Road geben sollte.
Mohamed Salah: "Kein Verhältnis" mehr zu Liverpool-Trainer Arne Slot
Salah hatte am Samstag seinem Ärger Luft gemacht, nachdem er zum dritten mal in Folge von Trainer Arne Slot auf die Bank gesetzt und gegen Leeds auch nicht eingewechselt worden war. Er kritisierte unter anderem, er fühle sich, als sei er "unter den Bus geworfen" worden. Zu Slot habe er "kein Verhältnis mehr" und einen Verbleib über den Winter hinaus ließ der Torschützenkönig der Vorsaison (Vertrag bis 2027) offen.
Liverpools langjähriger Mittelfeldabräumer Danny Murphy äußerte bei 'Match of the Day' in der BBC bis zu einem gewissen Grad Verständnis für Salah und betonte, dass gerade "viele große Spieler bei den Fans gerade ihr Fett weg bekommen". Allerdings: "Ich glaube, du darfst emotional sein, du darfst wütend und frustriert sein. Er hat großartige Dinge für diesen Klub geleistet. Aber du musst es innerhalb der eigenen vier Wände lassen."
Für Murphy wäre es richtig gewesen, das Vier-Augen-Gespräch mit Slot zu suchen. Denn: "Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem und er schafft seinem Trainer ein riesiges Problem. Jetzt geht es nur noch um ihn und das macht man nicht. Ob man ihm zustimmt oder nicht - dieses Verhalten geht gar nicht."
Der LFC hat bislang noch nicht offiziell auf Salahs Verhalten reagiert. Allerdings berichtet die BBC, dass man einem Abgang Salahs im Winter "offen" gegenüberstehe.
Liverpool, in der Tabelle der Premier League nur auf Rang neun zu finden, bestreitet in der kommenden Woche das wichtige Auswärtsspiel in der Champions League beim Vorjahresfinalisten Inter Mailand. Anschließend steht ein Heimspiel an der Anfield Road gegen Brighton & Hove Albion auf dem Programm. Dann reist Salah zum Afrika Cup und wird einige Wochen nicht bei seinem Klub sein.
Mohamed Salahs Zahlen beim FC Liverpool:
- Spiele: 420
- Tore: 215
- Assists: 116
- Titel: 9