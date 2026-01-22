Superstar Mohamed Salah hat ein gelungenes Comeback beim FC Liverpool gefeiert. Nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup, bei dem er mit Ägypten Vierter wurde, stand Salah beim 3:0-Sieg im Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille am Mittwochabend direkt wieder in der Startelf.
"Sagt viel darüber aus, was für ein Profi er ist": Mohamed Salah lässt bei brisantem Comeback beim FC Liverpool nur eine Sache vermissen
Mohamed Salah von Arne Slot nach Comeback für Liverpool gelobt
"Das sagt viel darüber aus, was für ein Profi er ist, dass er über einen Monat lang weg und bei einer anderen Mannschaft sein kann und dann fit genug ist, um nach nur einem Trainingstag bei uns 90 Minuten durchzuspielen", lobte Liverpools Trainer Arne Slot den Offensivmann nach der Partie.
Anfang Dezember hatte sich Salah in einem schlagzeilenträchtigen Wut-Interview noch öffentlich über Trainer und Klub beschwert. "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht. Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus. So erlebe ich es", sagte Salah bei TV 2 Sport, nachdem er in der Premier-League-Partie bei Leeds United (3:3) 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte.
Es war das dritte Mal innerhalb von sechs Tagen gewesen, dass Slot in seiner Startelf auf Salah verzichtete. Die wütende Reaktion des Ägypters brachte ihm neben einer Suspendierung für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (1:0) auch viel Kritik ein, ein Zerwürfnis mit Liverpool und der vorzeitige Abschied drohten.
- AFP
Mohamed Salah in Marseille als Teil einer Doppelspitze in Liverpools Startelf
Schon bevor sich Salah Mitte Dezember zum Afrika-Cup aufmachte, wurden dann wieder etwas versöhnlichere Töne angestimmt. Und nachdem der 33-Jährige am vergangenen Samstag noch im Spiel um Platz 3 für Ägypten auf dem Platz stand, setzte Slot unmittelbar nach seiner Rückkehr wieder auf ihn.
Ein Vertrauensbeweis, den der Niederländer im Vorfeld bereits angekündigt hatte: "Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt. Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt."
Salah startete in Marseille als Teil einer Doppelspitze neben Hugo Ekitike. Dabei hatte er auf der rechten Seite Jeremie Frimpong hinter sich, der dafür sorgte, dass der ägyptische Nationalspieler nicht ganz so viel in der Defensive mitmachen musste. Für seine zuweilen unzureichende Arbeit nach hinten war Salah in der bisherigen Saison häufig kritisiert worden.
Bei Salah-Comeback: Liverpool holt wichtigen Sieg in der Champions League
Auch der zuletzt formstarke Florian Wirtz, über dessen Stammplatz im Zuge der Salah-Rückkehr spekuliert wurde, bekam einen Platz in Liverpools Anfangsformation. Der deutsche Nationalspieler bildete gemeinsam mit Dominik Szoboszlai das offensive Mittelfeld hinter dem Sturmduo aus Salah und Ekitike.
Das Einzige, was zu einem perfekten Salah-Comeback fehlte, war indes ein Tor des Superstars. Einige Male war er nah dran, beispielsweise in der 40. Minute, als er eine Frimpong-Hereingabe schön mit der Hacke verlängerte, der Ball aber nur beinahe im langen Eck landete. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Szoboszlai die Reds dann in Führung, in der 72. Minute sorgte ein Eigentor von Marseille-Torhüter Geronimo Rulli für die Vorentscheidung. Den Endstand besorgte in der Nachspielzeit schließlich Cody Gakpo.
- AFP
Mohamed Salah: Könnte er Liverpool im Sommer verlassen?
Salah hatte sich im April vergangenen Jahres nach langen Hin und Her doch noch dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag in Liverpool bis 2027 zu verlängern. Nach dem brisanten Interview war heftig über einen Abschied spätestens im Sommer spekuliert worden, aktuell scheinen sich die Wogen aber wieder geglättet zu haben.
Vor allem ein enorm lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien ist bei Salah schon seit Jahren Thema. Aber auch europäische Vereine waren zuletzt mit dem Liverpooler in Verbindung gebracht worden.
Mohamed Salahs Leistungsdaten in der bisherigen Saison
- Einsätze: 21
- Tore: 5
- Assists: 4