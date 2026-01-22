"Sagt viel darüber aus, was für ein Profi er ist": Mohamed Salah lässt bei brisantem Comeback beim FC Liverpool nur eine Sache vermissen

"Das sagt viel darüber aus, was für ein Profi er ist, dass er über einen Monat lang weg und bei einer anderen Mannschaft sein kann und dann fit genug ist, um nach nur einem Trainingstag bei uns 90 Minuten durchzuspielen", lobte Liverpools Trainer Arne Slot den Offensivmann nach der Partie.

Anfang Dezember hatte sich Salah in einem schlagzeilenträchtigen Wut-Interview noch öffentlich über Trainer und Klub beschwert. "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht. Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus. So erlebe ich es", sagte Salah bei TV 2 Sport, nachdem er in der Premier-League-Partie bei Leeds United (3:3) 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte.

Es war das dritte Mal innerhalb von sechs Tagen gewesen, dass Slot in seiner Startelf auf Salah verzichtete. Die wütende Reaktion des Ägypters brachte ihm neben einer Suspendierung für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (1:0) auch viel Kritik ein, ein Zerwürfnis mit Liverpool und der vorzeitige Abschied drohten.