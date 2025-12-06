"Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus": Mohamed Salah attackiert den FC Liverpool und Arne Slot

"Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht", begann Salah bei TV 2 Sport und führte aus: "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus. So erlebe ich es."

Im Zuge der Krise verzichtete Trainer Arne Slot zuletzt vermehrt auf Salah. Am Rechtsaußen hatte es zuvor viel Kritik gegeben, weil dieser nicht nur an Treffsicherheit eingebüßt hat, sondern auch oft nur unzureichend nach hinten mitarbeitete. Mehrere namhafte Ex-Profis und Experten forderten im Laufe des Herbstes einen Bankplatz für Salah. Der niederländische Coach folgte den Ratschlägen gegen West Ham United (2:0), den AFC Sunderland (1:1) und nun beim 3:3 an der Elland Road. Im Duell mit Leeds schmorte Salah gar die komplette Spieldauer auf der Bank.