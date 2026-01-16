"Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte ...": Arne Slot wird vor Liverpool-Rückkehr von Superstar Mohamed Salah konkret

"Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt", sagte der Niederländer am Freitag und beteuerte: "Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt."

Salah hatte Anfang Dezember für Schlagzeilen gesorgt, als er dem Verein vorwarf, ihn "unter den Bus geworfen" zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte. Auch von einem fehlenden Verhältnis zu Slot war die Rede. Nach seiner Einwechslung beim 2:0 gegen Brighton & Hove Albion Mitte Dezember und einer Torvorlage erklärte der niederländische Coach die Angelegenheit für erledigt.