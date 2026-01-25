Merkwürdige Sichtweise: Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk wird vom eigenen Mitspieler gefoult - und kritisiert den Schiedsrichter

Van Dijk war wegen der Entstehung des Treffers stinksauer. Der Niederländer fühlte sich blockiert und beschwerte sich vehement. Allerdings stand der Treffer nach kurzer VAR-Überprüfung. Van Dijk war von seinem Mannschaftskameraden Curtis Jones behindert worden. Das kümmerte ihn allerdings wenig, er sagte nach dem Abpfiff bei Sky Sport: "Es fühlte sich auf dem Platz an, als sei ich blockiert worden. Aber der Schiedsrichter und der VAR haben es nicht gegeben. Ich kann hier stehen und sagen, dass es hätte gepfiffen werden müssen."

Eine Sichtweise, die Ex-Profi Jamie Redknapp in seiner Funktion als TV-Experte nicht nachvollziehen konnte: "Er wurde weggeblockt, ja. Es war ein Foul. Aber von einem seiner Mitspieler: Curtis Jones." Adli habe in der Situation "brillant" geschaltet, so Redknapp: "Er ist der einzige, der bei der Aktion wach war."