"Das ist es, was mich wahnsinnig irritiert": Nächste Verbal-Attacke auf Julian Nagelsmann

Im Sport1-Doppelpass führte der 57-Jährige aus: "Wenn du der beste Bundesliga-Stürmer hinter Harry Kane bist, eine Top-Quote hast und in 39 Spielen an 36 Toren beteiligt bist, solltest du in der Startelf stehen. Nach dem Leistungsprinzip solltest du dann in der Startelf gesetzt sein."

Unverständnis äußerte Effenberg zudem darüber, dass Nagelsmann zuletzt Kai Havertz von Beginn an brachte, um ihm nach einer Verletzung wieder Spielpraxis zu verschaffen. Dazu sagte er: "Dafür ist die Nationalmannschaft nicht da. Dafür sind der Verein und Trainingseinheiten da."

Mit Blick auf weitere Personalentscheidungen ergänzte der ehemalige Nationalspieler: "Wenn du Woltemade aufstellst und das damit begründest, dass er Selbstvertrauen gewinnen muss: Ja, aber bitte im Verein und nicht in der Nationalmannschaft. Da sollen die Besten spielen."