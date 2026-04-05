Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat deutliche Kritik daran geäußert, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Deniz Undav im Kreis der deutschen Nationalmannschaft umgeht. Sein Urteil fällt klar aus: Der Umgang sei "total irritierend und auch nicht nachvollziehbar".
"Das ist es, was mich wahnsinnig irritiert": Nächste Verbal-Attacke auf Julian Nagelsmann
Im Sport1-Doppelpass führte der 57-Jährige aus: "Wenn du der beste Bundesliga-Stürmer hinter Harry Kane bist, eine Top-Quote hast und in 39 Spielen an 36 Toren beteiligt bist, solltest du in der Startelf stehen. Nach dem Leistungsprinzip solltest du dann in der Startelf gesetzt sein."
Unverständnis äußerte Effenberg zudem darüber, dass Nagelsmann zuletzt Kai Havertz von Beginn an brachte, um ihm nach einer Verletzung wieder Spielpraxis zu verschaffen. Dazu sagte er: "Dafür ist die Nationalmannschaft nicht da. Dafür sind der Verein und Trainingseinheiten da."
Mit Blick auf weitere Personalentscheidungen ergänzte der ehemalige Nationalspieler: "Wenn du Woltemade aufstellst und das damit begründest, dass er Selbstvertrauen gewinnen muss: Ja, aber bitte im Verein und nicht in der Nationalmannschaft. Da sollen die Besten spielen."
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Effenberg kritisiert Nagelsmann wegen Undav
Aus Effenbergs Sicht hätte Undav sowohl beim 4:3-Erfolg in der Schweiz als auch beim 2:1-Sieg gegen Ghana von Anfang an spielen müssen.
Neben den Aufstellungen störte ihn aber noch ein anderer Punkt besonders: die öffentlichen Aussagen Nagelsmanns über den Angreifer. Diese überraschten ihn deutlich: "So darfst du niemals über einen Spieler aus deinem Team sprechen. So etwas macht man nicht. Das macht man hinter verschlossener Tür, aber nicht öffentlich."
Babbel hat Verständnis in einem Punkt
Markus Babbel teilte diese Kritik und zeigte sich ebenfalls verwundert: "Das ist es, was mich wahnsinnig irritiert. Ich kenne aus der Vergangenheit keinen Bundestrainer, der über seine eigenen Spieler so schlecht geredet hat. Das ist für mich ein absolutes Novum. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon einmal einen Bundestrainer gab, der seine eigenen Spieler so an die Wand nagelt."
Zudem gab er zu bedenken, dass Nagelsmann mit solchen Aussagen indirekt auch den VfB Stuttgart und insbesondere Trainer Sebastian Hoeneß treffe.
In einem Punkt widersprach Babbel jedoch Effenberg: Er zeigte Verständnis für bestimmte Entscheidungen des Bundestrainers: "Du kannst ja sagen: Havertz war lange verletzt. Ich will den jetzt von Anfang an sehen, wie er sich vorne präsentiert. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann auch einen Woltemade nachvollziehen, der in Newcastle jetzt eine andere Rolle spielt und mehr ins Mittelfeld gerückt ist."
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"Alles gut" zwischen Undav und Bundestrainer Nagelsmann
Undav selbst betonte, dass es keine Spannungen mit Nagelsmann gibt. "Ich will gar nicht so auf das Thema eingehen. Ich habe mit dem Bundestrainer geredet. Die Sache ist durch, es ist alles gut zwischen uns", erklärte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem 0:2 (0:0) gegen Borussia Dortmund bei Sky und ergänzte: "Was wir besprochen haben, werde ich hier nicht sagen. Wir haben kurz geredet, es ist alles gut."
Für Undav zählt vor allem die eigene Leistung und der Beitrag fürs Team: Für ihn sei "nur wichtig, weiter Leistung zu bringen, der Mannschaft zu helfen und dem Land zu helfen, etwas Großes zu erreichen", führte Undav aus: "Dafür werde ich immer alles geben. Egal ob ich eine Minute oder 90 Minuten spiele. Der Rest ist eigentlich irrelevant."
Undav hofft auf größere Rolle im DFB-Team
Nach der öffentlichen Diskussion richtet er seinen Fokus nun klar "auf den VfB". Undav weiter: "Richtung Sommer kann man dann gucken, wenn man dabei ist, dass man alles für das Land gibt." Für ihn ist das Thema damit abgeschlossen.
Zuvor hatte Nagelsmann dem Angreifer in Gesprächen die Rolle eines WM-Jokers in Aussicht gestellt. Undav selbst hofft jedoch auf mehr Einsatzzeit und sieht Chancen durch seine Leistungen: "Durch Tore - und auch wichtige Tore - kann sich die Rolle vielleicht verändern." Der Bundestrainer dämpfte diese Erwartungen allerdings und bezeichnete dies als "eher unwahrscheinlich".
Deniz Undav: Seine Statistiken der aktuellen Saison
- Spiele: 39
- Tore: 23
- Assists: 13
- Minuten: 3011