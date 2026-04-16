"Darauf habe ich mich schon seit meiner Kindheit vorbereitet" – Barcelonas Raphinha will Weltmeister werden

Raphinha erinnert sich noch gut an Ronaldinhos Abschiedsparty. Sein Vater spielte damals in einer Sambaband, die für die Feier engagiert worden war. Im Jahr 2003 nahm der siebenjährige Raphinha als Gast teil.

"Es war im Grunde eine Abschiedsparty für seine Freunde und Familie", erzählte Raphinha GOAL mit einem Lächeln – einem Grinsen, auf das Ronaldinho selbst stolz wäre.

Im Laufe der Jahre wurde die Anekdote zu einer Art brasilianischer Fußballlegende: Einer ihrer jüngsten Stars mischte sich unter die Größten. Bis heute kursieren Bruchstücke der Geschichte – etwa, dass Ronaldinho den kleinen Raphinha auf den Schultern herumgetragen habe; manches wurde im Laufe der Jahre zweifellos ausgeschmückt.

Tatsächlich markierte diese Nacht den Beginn einer bis heute währenden Verbindung. Beide stammen aus derselben Region – weniger die Verwandtschaft als die gemeinsame Heimat schweißt sie zusammen. Seitdem sind sie Freunde; manch einer mag das für Zufall halten, doch für Raphinha begann dort alles.

Damals stand Ronaldinho vor seinem Wechsel nach Europa, um seine Ära beim FC Barcelona zu beginnen. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat sich Raphinha selbst bei den Blaugrana etabliert und führt ein Leben, das an Ronaldinhos erinnert. Der Flügelspieler zählt unbestreitbar zu den Besten der Welt und ist einer der Führungsspieler der brasilianischen Nationalmannschaft. Damals dominierten Freude und ein Hauch von Star-Schwärmerei sein Leben; heute stehen Druck, Erwartungen und die Pflicht, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, im Mittelpunkt.

"Ich wollte schon immer auf dem höchstmöglichen Niveau spielen", sagte er zu GOAL. "Dieses Niveau – egal ob im Club- oder Nationaltrikot – fordert alles von einem. Darauf habe ich mich seit meiner Kindheit vorbereitet."