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Thomas Hindle

"Darauf habe ich mich schon seit meiner Kindheit vorbereitet" – Barcelonas Raphinha will Weltmeister werden

Raphinha
Barcelona
Brasilien
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Barcelonas Flügelspieler zog Bilanz seiner beeindruckenden Entwicklung der letzten zwei Jahre im Gespräch mit GOAL. Ob er jedoch als echter Weltstar in die Geschichte eingeht, könnte sich erst bei der Weltmeisterschaft entscheiden.

Raphinha erinnert sich noch gut an Ronaldinhos Abschiedsparty. Sein Vater spielte damals in einer Sambaband, die für die Feier engagiert worden war. Im Jahr 2003 nahm der siebenjährige Raphinha als Gast teil.

"Es war im Grunde eine Abschiedsparty für seine Freunde und Familie", erzählte Raphinha GOAL mit einem Lächeln – einem Grinsen, auf das Ronaldinho selbst stolz wäre.

Im Laufe der Jahre wurde die Anekdote zu einer Art brasilianischer Fußballlegende: Einer ihrer jüngsten Stars mischte sich unter die Größten. Bis heute kursieren Bruchstücke der Geschichte – etwa, dass Ronaldinho den kleinen Raphinha auf den Schultern herumgetragen habe; manches wurde im Laufe der Jahre zweifellos ausgeschmückt.

Tatsächlich markierte diese Nacht den Beginn einer bis heute währenden Verbindung. Beide stammen aus derselben Region – weniger die Verwandtschaft als die gemeinsame Heimat schweißt sie zusammen. Seitdem sind sie Freunde; manch einer mag das für Zufall halten, doch für Raphinha begann dort alles.

Damals stand Ronaldinho vor seinem Wechsel nach Europa, um seine Ära beim FC Barcelona zu beginnen. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat sich Raphinha selbst bei den Blaugrana etabliert und führt ein Leben, das an Ronaldinhos erinnert. Der Flügelspieler zählt unbestreitbar zu den Besten der Welt und ist einer der Führungsspieler der brasilianischen Nationalmannschaft. Damals dominierten Freude und ein Hauch von Star-Schwärmerei sein Leben; heute stehen Druck, Erwartungen und die Pflicht, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, im Mittelpunkt.

"Ich wollte schon immer auf dem höchstmöglichen Niveau spielen", sagte er zu GOAL. "Dieses Niveau – egal ob im Club- oder Nationaltrikot – fordert alles von einem. Darauf habe ich mich seit meiner Kindheit vorbereitet."

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Eine verlorene Generation für Brasilien

    Und – vielleicht symbolisch – zählte er dort zu den Besten. Wie viele seiner Generation verehrte er Ronaldinho. Mit sechs Jahren erlebte er den WM-Triumph von 2002 und trägt seither die Last dieses Titels auf den Schultern.

    Doch der brasilianische Fußball steht an einem seltsamen Scheideweg: Raphinha zählt zu einer Generation mit viel Offensivtalent, die bei großen Turnieren jedoch regelmäßig hinter den Erwartungen zurückbleibt. Nach dem Copa-America-Titel 2019 blieb die Selecao titellos.

    Seit der 7:1-Niederlage gegen Deutschland 2014 kam die Selecao nicht mehr ins WM-Halbfinale. Neymar, einstige Galionsfigur, plagt sich mit Verletzungen und Formtiefs. Dazu kamen verlorene Elfmeterschießen. Die Rekordnation im Weltfußball steckt in einer echten Krise.

    Raphinha selbst fällt wegen einer Oberschenkelverletzung bis Mai aus. Fit und im Kader gilt er jedoch als einer derer, die die Durststrecke der Seleção beenden sollen.

    "Fußball lebt von Ergebnissen", betont er. "Sobald eine Mannschaft die erwarteten Ergebnisse nicht liefert, stellen die Leute automatisch infrage, ob es noch dasselbe Team ist – ob es noch dieselbe Selecao ist wie früher."

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    "Bei Flick habe ich mich sofort gut aufgehoben gefühlt"

    Im Jahr 2024 stand Raphinhas Karriere an einem Scheideweg.

    Obwohl der Klub 2023 La Liga gewonnen hatte, steckte er weiterhin in einer schweren Finanzkrise. Die Misswirtschaft unter dem ehemaligen Präsidenten Josep Bartomeu und die Spekulationen des aktuellen Amtsinhabers Joan Laporta hatten dazu geführt, dass die Blaugrana Vermögenswerte verkaufen mussten, um die strengen finanziellen Vorschriften Spaniens einzuhalten.

    Raphinha, der sein volles Potenzial beim Verein noch nicht ausgeschöpft hatte, stand laut Medienberichten auf der Verkaufsliste. Als Trainer Hansi Flick zu Beginn der Saison 2024/25 das Ruder übernahm, hatte Raphinha bereits entschieden, den Verein zu verlassen. Arsenal galt als wahrscheinlichstes Ziel, doch auch Clubs aus der saudischen Pro League zeigten Interesse.

    Doch Flick wollte ihn unbedingt behalten.

    "Ich wollte Barcelona verlassen und hatte mich schon nach einem neuen Verein umgeschaut, doch er hat mir sein Vertrauen geschenkt", erklärt Raphinha.

    Xavi hatte ihn zuvor als vielseitigen Offensivjoker gesehen, der flexibel einsetzbar war. Flick hingegen plante ihn als Alternative im Zentrum oder auf dem linken Flügel, da Lamine Yamal auf der rechten Seite durchstartete.

    Und das Konzept ging auf.

    "Das Wichtigste ist, dass der Trainer sein Vertrauen in die Spieler zeigt. Ich habe mich bei ihm sofort willkommen gefühlt; er hat meine Karriere verändert", betont Raphinha.

  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Enttäuschung beim Ballon d'Or

    Die neue Position brachte eine bisher verborgene Seite des Brasilianers zum Vorschein. Zwar war er schon immer vielseitig – unter Jesse Marsch spielte er bei Leeds sogar als Außenverteidiger.

    Bei Barcelona kompensiert seine enorme Laufstärke den Geschwindigkeitsverlust von Robert Lewandowski und erlaubt es Yamal, weiter vorne rechts zu agieren. Im Grunde spielt Raphinha auf einer für ihn ungewohnten Position und erledigt die Laufarbeit von drei Spielern.

    Für ihn ist das nichts Neues: Beobachtet man Raphinha, wandert der Blick ständig über den Bildschirm. Er steht nie still, treibt den Ball vor sich her und gibt alles, um ihn nach einem Ballverlust sofort zurückzugewinnen.

    "Auf dem Platz war ich schon immer sehr aktiv, defensiv wie offensiv. Das liegt in meiner Natur", erklärt Raphinha.

    Ein Quäntchen mehr Verantwortung – und ein klarer definiertes Aufgabengebiet statt der "Plug-and-Play"-Rolle, die ihm unter Xavi zugeteilt worden war – halfen Raphinha, sich zu einem Weltklasse-Fußballer zu entwickeln.

    Am Ende der Saison 2024/25 stand er bei 59 Torbeteiligungen in allen Wettbewerben. Barcelona holte La Liga und die Copa del Rey, verpasste das Champions-League-Finale jedoch um wenige Sekunden. Diese Zahlen reichten ihm nur für Platz fünf bei der Ballon-d’Or-Wahl. Yamal wurde Zweiter, Ousmane Dembele gewann die Trophäe.

    Raphinha erklärte kurz darauf, der Preis hätte ihm gehören sollen.

    "Betrachtet man die gesamte Saison, hätte ich ihn verdient gehabt. In der Endwertung würde ich Lamine auf Platz zwei, Pedri auf Platz drei sehen, mit Dembele auf Rang vier", sagte er.

    Früher galt er als fleißige Arbeitsmaschine, heute ist er ein ausdrucksstarker Weltstar. Der einstige Party-Gast bei Ronaldinho ist inzwischen Werbepartner einer der größten Biermarken der Welt.

    "Es war ein Angebot, das dank der Kampagne zustande kam. Ich sehe es als perfekte Gelegenheit, mit neuen Freunden und der Familie zusammenzukommen, um zu Hause ein Fußballspiel zu schauen. Es gibt nichts Besseres als die Gesellschaft von Modelo: ein spektakuläres Bier", sagte er.

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    Ein Team im Umbruch

    Sechs Monate später denkt er kaum noch an persönliche Auszeichnungen oder Imagepflege. Im Fußball stand für ihn stets das Team im Mittelpunkt. Nun steht die Weltmeisterschaft vor der Tür. Sollte die Selecao den erwarteten Titel holen, wird all das zur Nebensache.

    "Auf höchstem Niveau zu spielen, für die besten Vereine und sein Land zu vertreten, das will jeder. Das ist unser Ziel", betont er.

    Dennoch steht ein schwieriger Sommer bevor: Die Form und Fitness von Neymar, der mit 34 Jahren nicht mehr automatisch auf dem Platz steht, werfen Fragen auf. Der erst für dieses Turnier verpflichtete Trainer Carlo Ancelotti hat noch nicht angedeutet, ob Brasiliens messianisch verehrter Superstar überhaupt zum Kader gehören wird. Mit oder ohne Neymar – Raphinha muss liefern, besonders seit sich Real-Madrid-Talent Rodrygo Anfang des Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

    Kritiker bemängeln seit Längerem, dass die Selecao nicht mehr den schwungvollen Samba-Fußball der Vergangenheit zeigt. Das ist zum Teil nachvollziehbar. Die legendäre Auswahl von 2002, die Raphinha bewundert, verfügte über Ausnahmekönner wie Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Cafu und Roberto Carlos – mit einer solchen Generation kann kaum eine aktuelle Auswahl mithalten.

    Dennoch bleibt die Sehnsucht nach dem typischen Jogo Bonito. Mit Vinicius Jr. und Raphinha in der Spitze – eventuell ergänzt durch Neymar – verfügt die Selecao weiterhin über viel Offensivklasse. Eine Serie erfolgloser Trainer und nun Ancelotti haben das Team jedoch zu einer abwehrstarken Einheit geformt, die Kampfgeist vor Spielfreude setzt. Raphinha nimmt die Skepsis in Kauf.

    "Das ist ganz natürlich. Aber ich bin überzeugt, dass wir gute Arbeit leisten und nun besser für die kommenden Spiele vorbereitet sind", erklärte er.

  • raphinha(C)Getty Images

    "„Nach so vielen Jahren wieder gewinnen"

    Ein gewisses Maß an Akzeptanz gehört dazu: In Brasilien ist niemand jemals wirklich zufrieden. Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern ums Gewinnen auf die richtige Art – mit Persönlichkeit, mit Elan, mit dem Fußball, den der Rest der Welt Brasilien neidvoll abspricht. Raphinha ist sich dessen bewusst.

    "Der Druck ist enorm. Für sein Land aufzulaufen ist immer etwas Besonderes. Wir sind die Nationalmannschaft mit den meisten Titeln weltweit", sagte er. "Eine ganze Nation zu vertreten fordert alles von einem Spieler, aber es ist eine Ehre."

    Gleichzeitig wirkt es, als sei Raphinha schon immer diesen Weg gegangen. Nicht nur das Treffen mit Ronaldinho ist ihm in Erinnerung geblieben; solche Stationen passen zu ihm. Er war stets der kämpferische Rebell, der nie stillstand. Die Widrigkeiten bei Barcelona haben ihn zu einem noch stärkeren Fußballer gemacht, frühere Enttäuschungen im Nationaltrikot haben seinen Entschluss nur gefestigt.

    Im Club hat er es geschafft; die Selecao empfindet er als logischen nächsten Schritt.

    "Für die Selecao und Barcelona aufzulaufen fordert alles von einem ab", betont Raphinha.

    Dennoch gibt es keine Garantie auf den Titel. In der Gruppenphase mit Schottland, Haiti und Marokko werden sie als Favorit gehandelt, doch die K.o.-Runden bleiben unberechenbar. 2022 bezwangen sie Südkorea im Achtelfinale, unterlagen jedoch im Viertelfinale Kroatien im Elfmeterschießen. Raphinha stand in diesem Turnier regelmäßig in der Startelf, wurde jedoch im Viertelfinale nach einer Stunde ausgewechselt und musste von der Bank zusehen, wie die Selecao ausschied.

    Dennoch kennt er das Gefühl von Größe. Schon als Kind erlebte er die Freude der Legenden aus nächster Nähe. Schafft er es diesen Sommer, könnte er selbst Teil dieses Pantheons werden. Kann Brasilien also die Weltmeisterschaft gewinnen?

    "Wir arbeiten hart, und ich hoffe wirklich, dass wir Erfolg haben", sagte er.

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