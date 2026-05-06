"Dann werden Spieler ausgeschlossen!" Mexiko droht eigenen Stars mit WM-Aus

"Jeder Spieler, der heute nicht zur Zusammenkunft erscheint, wird von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen", teilte der Verband am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Am 28. April hatte Nationaltrainer Javier Aguirre seinen Kader für die Maßnahme mit 20 Spielern aus der mexikanischen Liga nominiert. Das Problem: Diese liegt außerhalb der offiziellen Abstellungsperiode und inmitten einiger der wichtigsten Partien auf Klubebene.

Der Präsident von Deportivo Guadalajara griff deshalb den Verband an. Vereinbarungen zwischen Vereinen und der FMF seien "nur gültig, wenn alle Parteien sie einhalten", schrieb er am Dienstagabend bei X, von seinem Verein wären fünf Spieler betroffen. Er habe "die Sportdirektion angewiesen, dass sich unsere Spieler morgen in den Vereinsanlagen melden".